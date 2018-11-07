Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в заседании Ассоциации законодательных органов ПФО

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, Полномочный представитель Президента РФ в ПФОи губернатор Самарской областиприняли участие в 55 заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.Ассоциация была создана в мае 2002 года. В ее состав входят представители 14 региональных парламентов округа. Открывая заседание, координатор Ассоциации – Председатель заксобрания Пензенской области – Валерий Лидин поблагодарил Дмитрия Азарова за прием и организацию встречи, а также поздравил Геннадия Котельникова, который решением депутатов занял пост Председателя Самарской Губернской думы.«Мы гордимся тем, что во главе нашего представительного органа власти стоит Академик, доктор медицинских наук, – отметил Глава региона Дмитрий Азаров. – Убежден, что под его руководством губернская дума вновь и вновь будет подтверждать статус одного из самых эффективных органов законодательной власти нашей страны».Приветствуя членов Ассоциации, Полпред Президента поздравил всех с прошедшим Днем народного единства: «Этот день не только напоминает нам о важнейших исторических событиях, но и показывает необходимость объединения граждан, общественно-политических институтов для достижения общих задач, обеспечения стабильного развития Российского государства». Игорь Комаров отметил, что большая роль в этом принадлежит органам законодательной власти субъектов страны.Ассоциация законодателей дает возможность обмениваться идеями, региональными позитивными практиками. По мнению Полпреда, ее опыт востребован не только на областном уровне, но и на федеральном. «Площадка позволяет выработать конкретные решения по самым различным и сложным вопросам», – подчеркнул Игорь Комаров. Он отметил, что на ближайшие годы стратегическая задача для всех органов власти – успешная реализация майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».Главная тема повестки этого заседания – патриотическое воспитание граждан. «Глубоко символично, что этот диалог состоится сегодня, 7 ноября, в день, когда в Самарской области проходит Парад Памяти, – подчеркнул Губернатор. – Это мероприятие уникальное по своему масштабу, мощи и патриотическому заряду, который получают все его участники». Дмитрий Азаров также отметил, что в регионе накоплен уникальный опыт по подготовке и проведению мероприятий патриотической направленности – от школьных классов до крупнейшей площади в Европе. «Нам есть чем поделиться с коллегами, но, в то же время, есть и чему поучиться. Наша задача – объединить усилия, чтобы создать все условия для воспитания наших детей, молодежи в духе уважения к нашей истории, культуре и традициям, с чувством глубокой любви к своему родному краю, к Великой Родине России», – обратился Дмитрий Азаров к членам Ассоциации.«Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения – это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну», – подчеркнул Александр Фетисов. Заместитель председателя Правительства Самарской области поделился с коллегами сведениями о том, какие самые значимые мероприятия патриотической направленности проходят на территории региона.Формирование нравственных ориентиров, чувства гордости за малую родину и за страну, начинается с детского сада. Совместно с родителями дети, знакомясь с историей, рисуют картины, посвященные Дню Победы, вместе разрабатывают индивидуальные проекты благоустройства своего города, села, конструируют макеты дворов. Школьники на специальных уроках по «Самараведению» получают знания об исторических деятелях, знаменитых земляках, достопримечательностях региона, становлении Самары как космической столицы страны. Кроме того, при поддержке педагогов ученики создают музеи в своих образовательных организациях. Всего их в Самарcкой области почти 400. За два последних года в Самарской области создано 33 юнармейских отряда. Общая численность – порядка 3 тыс. человек. Очень активно в губернии развиваются кадетские классы и объединения, работают поисковые отряды.«Важной составляющей патриотического воспитания является приобщение подрастающего поколения к истории региона и страны. Наглядными примерами такой работы являются события в рамках проектов «Самарское Знамя» и «Парад Памяти», – отметил Александр Фетисов. В 2017 году делегация региона с Самарским Знаменем повторила свой исторический путь «Самара-Сызрань-Москва». В городах следования экспедиции были проведены памятные патриотические мероприятия. В патриаршем соборе в Москве на мощах Митрополита Алексия, как в далеком 1877 году, была освящена копия Самарского Знамени. Конечной точкой следования делегации стала авиабаза Хмеймим в Сирии. Именно там знамя вместе с гуманитарной помощью передали российским военнослужащим в знак поддержки и напоминания о родине.Особого внимания заслуживает Парад Памяти, посвященный военному параду в г. Куйбышеве 1941 года. Участие в нем принимают не только действующие военнослужащие, но и курсанты суворовских военных училищ, кадетских классов, патриотических объединений, передает пресс-служба облправительства.