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Игорь Комаров дал старт полуфиналу конкурса «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу

2 февраля 2019 15:29
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Полномочный представитель отметил, что участники первого конкурса уже работают на ответственных постах в федеральных и региональных органах государственной власти, а также проявляют свои лучшие качества в бизнесе.
2 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Приволжскому федеральному округу.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина уже второй год. Его основная задача — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей.

Как и в прошлом году, в Приволжском федеральном округе полуфинал проходит сразу в двух городах. В Самаре по поручению Игоря Комарова с приветственным словом к участникам конкурса сегодня обратился его заместитель Олег Машковцев.

Всего за выход в финал будут сражаться 348 участников из ПФО. Игорь Комаров отметил, что за год интерес к конкурсу значительно вырос. В Приволжском федеральном округе заявки на участие подали 42 тысячи человек: это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. А по количеству полуфиналистов округ занимает второе место в России, уступая только ЦФО.

«Почему такой колоссальный интерес к участию в конкурсе? Да потому что это знак качества, а не просто очередной диплом и очередная строчка в резюме. Это возможность выиграть образовательный грант, целый год личных карьерных консультаций и работу с наставниками проекта. Это я могу вам гарантировать как человек, который в прошлом году сам был наставником и получил удовольствие от работы с
финалистами»,— рассказал Игорь Комаров.

Полномочный представитель отметил, что участники первого конкурса уже работают на ответственных постах в федеральных и региональных органах государственной власти, а также проявляют свои лучшие качества в бизнесе.

Полуфиналисты два дня будут выполнять различные задания организаторов конкурса, но в этом году, кроме успешного прохождения всех тестов, будущим лидерам потребуется еще реализовать собственный социальный проект, который должен быть направлен на решение какой-либо актуальной общественной проблемы.

В финал конкурса, который пройдет с 13 по 17 марта в Сочи, из Приволжского федерального округа выйдут 30 человек. Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в России, а победители конкурса — возможность работать с персональным наставником из числа лучших управленцев страны.

«Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу. Молодые, амбициозные, перспективные и талантливые люди, у которых есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции — это основа кадрового резерва России. И вектор, направленный на ротацию и омоложение кадрового состава, дал импульс началу формирования новой управленческой элиты страны. Это действительно новые возможности для реализации, реальный современный карьерный лифт. И что с моей точки зрения принципиально важно — победа означает возможность сделать максимум не только для себя, но и для своей страны», — подчеркнул Игорь Комаров, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



Политика региона
2 февраля 2019  15:29
Полномочный представитель отметил, что участники первого конкурса уже работают на ответственных постах в федеральных и региональных органах государственной власти, а также проявляют свои лучшие качества в бизнесе.
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