Игорь Комаров: Укрепление и развитие Вооружённых Сил - одна из важнейших задач государства

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21 февраля 2019 г. в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФОи губернатор Нижегородской областиприняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое состоялось в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького. Среди гостей праздника — Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, члены Совета Федерации и Государственной Думы РФ, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, кадеты, почетные граждане Нижегородской области.Игорь Комаров поздравил всех с наступающим праздником и подчеркнул, что служба в Вооруженных Силах России — большая честь иогромная ответственность.Полпред выразил благодарность ветеранам за подвиг в годы Великой Отечественной войны и за службу в мирное время, за воспитание молодежи. Игорь Комаров напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан и выразил уверенность, что мужество и героизм, проявленные нашими солдатами и офицерами в Афганистане, во время боев с террористами на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике навсегда вписаны в историю России и ее Вооруженных Сил.Полпред подчеркнул, что за последние годы Президентом Россиии руководством страны приняты серьезные меры по укреплению армии и флота.«Укрепление и развитие Вооруженных Сил — одна из важнейших задач государства. И здесь мы рассчитываем на активную позицию офицерского корпуса. От вашего профессионализма и опыта зависит будущее нашей армии», — сказал Игорь Комаров.После торжественной части гости посмотрели спектакль «Третья правда или История одного преступления».Напомним, что аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО реализует пять общественных проектов, задачи которых — поддержка защитников Отечества, участников военных событий; увековечение памяти военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга; воспитание у подрастающего поколения любви к Отечеству; подготовка молодежи к защите Родины. Это«КаДетство», «Зарница Поволжья», слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт», «Герои Отечества» и военно-спортивный лагерь «Гвардеец», передает пресс-служба ПФО.