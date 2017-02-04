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Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Ермоленко: «В бюджете есть другие более значимые и денежноёмкие статьи, которые можно было бы сокращать, в том числе, на управленческие расходы».

4 февраля 2017 11:09
165
Игорь Ермоленко
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» прокомментировал отмену ряда льготных выплат пенсионерам и ветеранам по инициативе областного правительства.

«Я рассматриваю действенность этой меры с точки зрения исключительно аппаратной. На мой взгляд, администрация области таким образом хочет показать Москве свою готовность к сокращению расходов, не более того. Какую-то утилитарную ценность для бюджета в целом это решение не имеет. В бюджете есть другие более значимые и денежноемкие статьи, которые можно было бы сокращать, в том числе, на управленческие расходы. А вот социальная опасность этого решения довольно высока. Единственный плюс в этой ситуации – это возможность руководства области отметиться перед Москвой в деле решения задач по оптимизации бюджета. Это попытки быть впереди паровоза, как у нас обычно получается в последние годы». 

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Комментарии



Политика региона
4 февраля 2017  11:09
Игорь Ермоленко
Игорь Ермоленко: «В бюджете есть другие более значимые и денежноёмкие статьи, которые можно было бы сокращать, в том числе, на управленческие расходы».
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