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Новости /  Политика /  Политика региона  

Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО

16 января 2019 22:53
164
16 января 2019 года российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
16 января 2019 года российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного
представителя Президента РФ в ПФО.

***
Игорь Юрьевич Буренков родился 31 июля 1965 года в Москве. В 1992 году окончил телеотделение факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Был совладельцем ряда коммерческих фирм (рекламные и избирательные кампании). Организовывал крупномасштабные региональные, общероссийские и международные проекты: федеральные и региональные президентские и парламентские выборные кампании Б.Ельцина, Ю.Лужкова, И.Хакамады, «Единство» («Единая Россия»).

2000—2007: директор Дирекции общественных связей ОАО «ОРТ» (с сентября 2002 г. — ОАО «Первый канал»).
2008—2009: генеральный продюсер холдинга «Росбалт-Медиа».
2009: руководитель департамента корпоративных коммуникаций ГК «Роснанотех».
2009—2013: директор по внешним связям ОАО «АВТОВАЗ».
2014—2016: директор департамента информационной политики и СМИ в ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация».
2016—2018: директор по коммуникациям, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации «Роскосмос».

Кавалер почетного Знака «Общественное признание» как автор первой социальной рекламы в России «Позвоните родителям!», передает пресс-служба ПФО. 

Фото: Фонд “Сколково”/соцсети
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Комментарии



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16 января 2019 года российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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