Идея создать ретро-почту в Доме Иванова в Самаре вызвала интерес
4 февраля 2019 23:46
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"Провели встречу с главой "Почты России" Николаем Подгузовым. Обсудили актуальные проблемы отрасли и взаимодействия в Самарской областью. Коснулись и реставрации памятника культурного наследия - Дом Иванова (Молодогвардейская,142). Идея создать здесь ретро-почту вызвала интерес. Начинаем проработку", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
Фото: Твиттер
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