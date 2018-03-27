И.о. министра промышленности и технологии Самарской области назначен экс-мэр Новокуйбышевска Олег Волков
27 марта 2018 18:27
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В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. Министр промышленности и технологий Сергей Безруков пошел на повышение. И.о. министра промышленности и технологии Самарской области назначен Олег Волков, сообщает 63.ru.
Олег Волков был заместителем Сергея Безрукова. До этого чиновник занимал пост мэра Новокуйбышевска.
Сергей Безруков же перешел на работу в Министерство промышленности и торговли РФ. Он курирует региональную промышленную политику.
"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — прокомментировал переход чиновника врио губернатора Дмитрий Азаров.
Олег Волков был заместителем Сергея Безрукова. До этого чиновник занимал пост мэра Новокуйбышевска.
Сергей Безруков же перешел на работу в Министерство промышленности и торговли РФ. Он курирует региональную промышленную политику.
"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — прокомментировал переход чиновника врио губернатора Дмитрий Азаров.
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