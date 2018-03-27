И.о. министра промышленности и технологии Самарской области назначен экс-мэр Новокуйбышевска Олег Волков

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Олег Волков был заместителем Сергея Безрукова. До этого чиновник занимал пост мэра Новокуйбышевска.Сергей Безруков же перешел на работу в Министерство промышленности и торговли РФ. Он курирует региональную промышленную политику."Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — прокомментировал переход чиновника врио губернатора Дмитрий Азаров.