Хинштейну придется конкурировать на довыборах в Госдуму с товарищем Абдалкиным
27 июня 2018 16:22
55
Бюро обкома решило предложить на эту роль Михаила Абдалкина, сообщает "Самарское обозрени".
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 июня 2018 16:22
Коммунисты приняли неожиданное решение. Политика региона
47
27 июня 2018 15:45
В ходе встречи замдиректора ФСПП Владимир Воронин представили нового руководителя Управления ФСПП по Самарской области - главного судебного пристава... Политика региона
69
27 июня 2018 14:21
Его назначение в верхнюю палату стало возможно благодаря принятым недавно поправкам, отменяющим «ценз оседлости» для высокопоставленных военных. Политика региона
107
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
35
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
42
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
638
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1681
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
682
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
158
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
108
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
114
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2307
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
99
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
493
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
778
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
946
Мероприятия