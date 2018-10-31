Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.
Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте
В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.
В Тольятти ведут розыск подозреваемого в убийстве
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
В Тольятти задержан отец до смерти избивший свою годовалую дочь
До 30% телевизоров могут остаться с «черным экраном», если аналоговое ТВ будет отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу. Власти решают вопрос о продлении сроков отключения аналогового вещания.
Почти треть телевизоров оказалась не готова к цифровому вещанию
Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах
Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина
Собравшихся с праздником поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Самарском театре оперы и балета отмечают 100-летие со дня образования ВЛКСМ
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября
В ноябре должна быть зарегистрирована в Росреестре первая 31 из 133 квартир, которые необходимо передать в собственность муниципалитета.
ДУИ Самары и СОФЖИ договорились о передаче первой части квартир для «переселенцев» из «5 кварталов»
сегодня  Среда, 31 октября, 20:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/10:
USD 65.77
-0.04
EUR 74.79
-0.25
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте

31 октября 2018 20:12
51
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.
В среду, 31 октября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы от Самарской области. В традиционном обсуждении актуальных вопросов развития региона и проблемных моментов, где требуется поддержка парламентариев приняли участие сенаторы Фарит Мухаметшин и Сергей Мамедов, депутаты нижней палаты парламента Владимир Гутенев, Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Виктор Казаков, Евгений Серпер и Владимир Бокк.

«В каждом из вас мы видим надежного защитника интересов Самарской области, жителей региона, — отметил Дмитрий Азаров. — Каждый из вас, безусловно, обладает значительным авторитетом, опытом, уникальными знаниями и контактами. И мы рассчитываем, что представляя наш регион, вы будете использовать весь свой потенциал на благо Самарской области и всех граждан».

Губернатор обратил внимание, что динамика последних лет не способствовала развитию экономики, существенно снизился вклад региона в общероссийские показатели. Между тем, Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача опережающего развития.
«Значит, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы развиваться опережающими темпами», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Представленный на расширенном заседании правительства прогноз социально-экономического развития региона направлен именно на такое развитие, подчеркнул глава региона.

«Прогноз основывается на абсолютно объективных показателях, планах и программах предприятий, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы отдельно занимались тем, чтобы цифры были не придуманные,- а такое тоже, к сожалению, бывало,- а основывались на конкретных инвестиционных планах компаний, их производственных показателях. Мы рассчитываем, что благодаря этому будет обеспечена четкая и слаженная работа, опережающая темпы роста экономики РФ».

На совещании подробно обсудили вопросы, решение которых не в последнюю очередь зависит от парламентариев. Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов акцентировал внимание на том, что для Правительства крайне важной является тема компенсации выпадающих доходов бюджета из-за отмены с 1 января 2019 года налога на движимое имущество предприятий. По его словам, в следующем году бюджет суммарно потеряет около 6,5 млрд руб. При этом принятых федеральным правительством мер недостаточно для полной компенсации.

По мнению регионального минфина, снивелировать выпадающие доходы помогут дополнительные нормативы по акцизам на табачную продукцию и распределение акциза на крепкий алкоголь между субъектами РФ на равных условиях. Сейчас, как было отмечено, ряд регионов получают доход от акцизов на алкоголь на особых условиях. К слову, это направление было озвучено Дмитрием Азаровым в Совете Федерации при рассмотрении проекта федерального бюджета. Предложение было поддержано и вошло в итоговый протокол заседания. Сейчас к этой работе необходимо подключиться депутатам и сенаторам от региона.

Продолжается работа и по распределению средств федерального бюджета регионам в рамках национальных проектов. Напомним, областное правительство подало заявки на участие в 17 нацпроектах. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, здесь также есть ряд вопросов, в решении которых необходима поддержка депутатов и сенаторов. Руководитель министерства пригласил депутатов подключаться к работе региональных проектных комитетов по каждому из нацпроектов. А Губернатор поручил Минэкономики предоставить парламентариям исчерпывающую информацию по всем направлениям, где необходима их поддержка, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
31 октября 2018  20:12
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.
Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте
Обсуждались актуальные вопросы развития региона и проблемные моменты, где требуется поддержка парламентариев.   Политика региона
48
31 октября 2018  15:02
Дмитрий Азаров подчеркнул:
Губернатор проводит встречу с Депутатами ГД РФ и членами совфеда от СО
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Коллеги, в каждом из вас мы видим надежного защитника интересов СО, жителей региона".  Политика региона
153
30 октября 2018  09:45
На Октябрьский район Самары прочат сына первого замглавы губернаторской администрации
На Октябрьский район Самары прочат сына первого замглавы губернаторской администрации
Сити-менеджеров планируют выбрать 28 ноября. Политика региона
268
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
552
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
424
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
422
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
477
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
589
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
571
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
628
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
563
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1128
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
886
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1266
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1327
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2441
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1835
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2010
Весь список

Мероприятия
Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Самарцев приглашают в Литературную Японию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные