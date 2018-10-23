Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары
23 октября 2018 21:47
111
Большинство домов без отопления находятся в историческом квартале города. Отсутствие тепла связано с авариями на коммуникационных сетях. В ближайшее время отопление вернут в дома самарцев. Проблема в этой части города носит комплексный характер.
"В Самарском районе города - ветхий жилой фонд и коммуникации. Многое там уже удалось сделать, в том числе переложить тепловые сети и сети водоснабжения. Но в исторической части города эта проблема остается. Именно поэтому я обращался к президенту страны с нашим проектом по реновации исторической части города", - сообщил Дмитрий Азаров в эфире "России 24".
По словам главы региона, концептуально проект уже был поддержан министерством финансов и министерством культуры РФ. Самарская область рассчитывает на выделение средств нового банка развития БРИКС для реновации исторической части города.
"Мы готовы взять на себя повышенные обязательства, даже статус исторического поселения для Самары, чтобы не нарушать историческую застройку, - сказал Дмитрий Азаров. - Введем все регламенты и ограничения, чтобы финансовые механизмы заработали. Готовы стать пилотным регионом по их освоению. Такого предложения не один регион еще не выработал".
Президент РФ поручил проработать этот вопрос. Губернатор также подчеркнул, что самое дорогое в историческом центре Самары - это реставрация зданий и инженерных коммуникаций.
"На это в первую очередь надо обращать внимание, - сказал глава региона. - Мы многое сделали по наведению порядка в городе в преддверии чемпионата мира по футболу. Ни в коем случае не можем эту работу бросать, не можем допустить деградации наших исторических кварталов. Наоборот, не только туристические маршруты, а весь исторический центр нужно приводить в порядок", передает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 октября 2018 22:19
У глав России и США будут и другие возможности провести переговоры, но конкретная договорённость пока одна. Политика региона
98
23 октября 2018 21:57
На вопрос о том, чем руководствуется глава региона при отборе кадров, Дмитрий Азаров ответил: профессионализм, порядочность и результативность. Политика региона
149
23 октября 2018 21:52
Только в 2018 году квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года будут решены жилищные проблемы еще 250 жителей губернии. Политика региона
119
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
456
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
370
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
381
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
448
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
438
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
502
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
469
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
919
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
745
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
776
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1172
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1214
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2322
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1734
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1911
Мероприятия