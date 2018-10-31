Губернатор проводит встречу с Депутатами ГД РФ и членами совфеда от СО

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подчеркнул: "Коллеги, в каждом из вас мы видим надежного защитника интересов СО, жителей региона. Каждый из вас, безусловно, обладает значительным авторитетом, опытом, уникальными знаниями, контактами. И мы рассчитываем, что представляя наш регион, будите использовать весь свой потенциал на благо СО.""К сожалению, динамика последних лет не создавала дополнительный импульс развития экономики региона, соответственно, есть спад региона и в общероссийских показателях. Значит, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы развиваться опережающими темпами. С каждым днем возрастает конкуренция между регионами за инвестиции частные, федеральные. Сегодня на расширенном заседании Правительства вы увидели подходы к работе на ближайшую перспективу, увидели прогноз социально-экономического развития. Мы отдельно занимались тем, чтобы цифры были не придуманные, а такое тоже, к сожалению, бывало,- основывались на конкретных инвест-планах компаний. Мы рассчитываем, что благодаря этому будет четкая и слаженная работа, опережающая темпы роста экономики РФ"- отметил губернатор.Подробно обсуждаются вопросы, решение которых не в последнюю очередь зависит от парламентариев. Такова, например, тема компенсации выпадающих доходов бюджета.Напомним, из-за отмены налога на движимое имущество предприятий бюджет СО потеряет порядка 6,5 млрд.руб. уже в 2019 году.Эту проблему, характерную и для других регионов РФ, Дмитрий Азаров поднимал при рассмотрении проекта федерального бюджета в Совфеде и был поддержан верхней палатой Парламента.Как отметил в ходе встречи Андрей Прямилов, регион предлагает скомпенсировать потери за счёт:- дохода от акциза на табак;- распределения акциза на алкоголь между субъектами РФ на равных условиях (сейчас для ряда регионов действуют отдельные коэффициенты).Предложения были поддержаны СФ. К этой работе необходимо подключиться депутатам и членам СФ от СО.Продолжается и работа по распределению средств федерального бюджета регионам в рамках Нацпроектов. Здесь также есть ряд вопросов, которые необходимо решать при поддержке депутатского корпуса и членов Сената, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Материал дополняется.