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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор проводит встречу с Депутатами ГД РФ и членами совфеда от СО

31 октября 2018 15:02
107
Дмитрий Азаров подчеркнул:
Губернатор проводит встречу с Депутатами ГД РФ и членами совфеда от СО в рамках региональных недель.

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Коллеги, в каждом из вас мы видим надежного защитника интересов СО, жителей региона. Каждый из вас, безусловно, обладает значительным авторитетом, опытом, уникальными знаниями, контактами. И мы рассчитываем, что представляя наш регион, будите использовать весь свой потенциал на благо СО."

"К сожалению, динамика последних лет не создавала дополнительный импульс развития экономики региона, соответственно, есть спад региона и в общероссийских показателях. Значит, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы развиваться опережающими темпами. С каждым днем возрастает конкуренция между регионами за инвестиции частные, федеральные. Сегодня на расширенном заседании Правительства вы увидели подходы к работе на ближайшую перспективу, увидели прогноз социально-экономического развития. Мы отдельно занимались тем, чтобы цифры были не придуманные, а такое тоже, к сожалению, бывало,- основывались на конкретных инвест-планах компаний. Мы рассчитываем, что благодаря этому будет четкая и слаженная работа, опережающая темпы роста экономики РФ"- отметил губернатор.

Подробно обсуждаются вопросы, решение которых не в последнюю очередь зависит от парламентариев. Такова, например, тема компенсации выпадающих доходов бюджета.

Напомним, из-за отмены налога на движимое имущество предприятий бюджет СО потеряет порядка 6,5 млрд.руб. уже в 2019 году.

 Эту проблему, характерную и для других регионов РФ, Дмитрий Азаров поднимал при рассмотрении проекта федерального бюджета в Совфеде и был поддержан верхней палатой Парламента.

Как отметил в ходе встречи Андрей Прямилов, регион предлагает скомпенсировать потери за счёт:

-  дохода от акциза на табак;
-  распределения акциза на алкоголь между субъектами РФ на равных условиях (сейчас для ряда регионов действуют отдельные коэффициенты).

Предложения были поддержаны СФ. К этой работе необходимо подключиться депутатам и членам СФ от СО.

Продолжается и работа по распределению средств федерального бюджета регионам в рамках Нацпроектов. Здесь также есть ряд вопросов, которые необходимо решать при поддержке депутатского корпуса и членов Сената, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



Политика региона
31 октября 2018  15:02
Дмитрий Азаров подчеркнул:
Губернатор проводит встречу с Депутатами ГД РФ и членами совфеда от СО
Дмитрий Азаров подчеркнул: "Коллеги, в каждом из вас мы видим надежного защитника интересов СО, жителей региона".  Политика региона
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