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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Кузнецов» с руководством «Ростеха» и ОДК

27 сентября 2018 14:49
96
В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.
В четверг, 27 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Москве, где состоялся ряд совещаний по ключевым для региона направлениям. Глава региона провел встречу с генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александром Артюховым и первым заместителем ГК «Ростех» Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития крупнейшего предприятия губернии – ПАО «Кузнецов».

В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.

Речь также шла об аспектах необходимой технологической трансформации, целью которой станет повышение конкурентоспособности предприятия. Стороны обсудили этапы выполнения планового задания на текущий год, перспективы внедрения новых технологий на производстве, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



Политика региона
27 сентября 2018  16:19
Госдума в третьем чтении поддержала законопроект о пенсионной реформе — с учетом поправок, предложенных президентом. Теперь поправки рассмотрит Совет Федерации.
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27 сентября 2018  14:49
В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.
Губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Кузнецов» с руководством «Ростеха» и ОДК
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