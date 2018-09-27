Губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Кузнецов» с руководством «Ростеха» и ОДК

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В четверг, 27 сентября, Губернатор Самарской областис рабочим визитом находится в Москве, где состоялся ряд совещаний по ключевым для региона направлениям. Глава региона провел встречу с генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»и первым заместителем ГК «Ростех», на которой подробно обсуждались перспективы развития крупнейшего предприятия губернии – ПАО «Кузнецов».В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.Речь также шла об аспектах необходимой технологической трансформации, целью которой станет повышение конкурентоспособности предприятия. Стороны обсудили этапы выполнения планового задания на текущий год, перспективы внедрения новых технологий на производстве, передает пресс-служба облправительства.