Губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Кузнецов» с руководством «Ростеха» и ОДК
27 сентября 2018 14:49
96
В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.
Речь также шла об аспектах необходимой технологической трансформации, целью которой станет повышение конкурентоспособности предприятия. Стороны обсудили этапы выполнения планового задания на текущий год, перспективы внедрения новых технологий на производстве, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 сентября 2018 16:19
Госдума в третьем чтении поддержала законопроект о пенсионной реформе — с учетом поправок, предложенных президентом. Теперь поправки рассмотрит Совет... Политика региона
70
27 сентября 2018 14:49
В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно... Политика региона
95
27 сентября 2018 09:48
На пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области источники «СО» ОНЛАЙН» прочат Сергея Марк Политика региона
204
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
240
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
189
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
241
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
614
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15540
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
660
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
872
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
889
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1169
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
820
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
870
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1897
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1340
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1488
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1448
Мероприятия