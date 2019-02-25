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Губернатор Самарской области провел рабочую встречу с Председателем Правления ПАО «Газпром»

25 февраля 2019 21:33
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Отмечено, что совместная работа компании и Правительства региона уже позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в стране.
В понедельник, 25 февраля, в Санкт-Петербурге губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В ходе встречи стороны обсудили развитие газификации региона, повышение надежности газоснабжения. Отмечено, что совместная работа компании и Правительства региона уже позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в стране – 99,4% на 1 января 2019 года.

Развитие газотранспортных мощностей в регионе будет продолжено, уже в ходе встречи были даны соответствующие поручения. Для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском районе в рамках Программы газификации в 2019 году «Газпромом» предусмотрены средства для начала сооружения газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в районе с. Калиновка, а также двух межпоселковых газопроводов от этой станции. Кроме того, компания завершает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранском районах.

Кроме того, стороны обсудили вопрос развития рынка газомоторного топлива. Для Самарской области тема крайне актуальна, развитие рынка, в частности, сдерживает недостаток заправочных станций, обслуживающих потребителей этого вида топлива. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к Алексею Миллеру с предложением постройки дополнительных заправочных станций на территории региона и создания филиала «Газпром-газомоторное топливо», который некоторое время назад был ликвидирован на территории Самарской области. Председатель ПАО «Газпром» с предложениями согласился и подчеркнул, что «Газпром» планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области. В дополнение к действующим шести автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) и многотопливной АЗС предполагается построить еще три АГНКС. Новые объекты будут расположены в г. Новокуйбышевске, а также на автотрассе М-5 «Урал» в Сергиевском и Ставропольском районах.

Также в ходе встречи Дмитрий Азаров предложил представителям руководства компании войти в Совет по науке, технологиям и высшему образованию при губернаторе Самарской области. Отдельно обсуждался вопрос по участию ПАО «Газпром» в работе научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), создаваемому на территории региона. Напомним, также принято решение о создании регионального центра. Были представлены предложения по этому вопросу, есть поручения руководства компании по их дальнейшей проработке.

Кроме этого, глава региона представил Алексею Миллеру проект глубокой переработки газа и газохимии на территории Самарской области. Предложение вызвало заинтересованность руководства компании и также было направлено на изучение специализированным подразделениям Газпрома.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы развития социальной инфраструктуры. Дмитрий Азаров представил предложения по созданию спортивной инфраструктуры на территории региона, которые также были направлены в работу, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
25 февраля 2019  21:33
Отмечено, что совместная работа компании и Правительства региона уже позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в стране.
Губернатор Самарской области провел рабочую встречу с Председателем Правления ПАО «Газпром»
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