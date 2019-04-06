Губернатор Самарской области принял участие в форуме «Национальные проекты – этап «реализация»
6 апреля 2019 22:31
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Форум проходил в течение трех дней и был посвящен детальному анализу реализации национальных проектов в регионах РФ. Напомним, Самарская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, обозначенных в майском Указе Президента и охватывающих все ключевые направления жизни россиян. Чтобы обеспечить достижение целей нацпроектов, среди которых повышение продолжительности жизни и развитие здравоохранения, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечение качественным жильем и создание комфортной среды, а также укрепление экономики и повышение производительности труда, регионам оказывается серьезная поддержка. Только на 2019 год Самарской области предусмотрены субсидии из федерального бюджета в сумме более 22 млрд. рублей.
Четкие планы того, что будет реализовано в области на эти средства, Губернатор обозначил в ежегодном Послании. Сегодня в ходе форума обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются регионы при работе над нацпроектами, и методики преодоления возникающих барьеров. Кроме того, обсуждались лучшие региональные практики.
Работа форума проходила в формате круглых столов по направлениям нацпроектов, сопредседателями каждого из них были министр федерального Правительства и глава региона – руководитель той или иной рабочей группы Госсовета. Дмитрий Азаров, который возглавил рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Культура», стал сопредседателем одного из круглых столов сразу по двум нацпроектам – «Образование» и «Культура» – вместе с министром Просвещения РФ Ольгой Васильевой.
По итогам обсуждений был сформирован ряд предложений по четырем направлениям. Первый блок касался организационных мероприятий, второй связан с вопросами финансирования, третий был посвящен подготовке кадров и управленческих команд, четвертый блок касался вопросов информированности граждан и вовлечение их в реализацию национальных проектов. Итоговый доклад Губернатор представил на заседании с участием Председателя Правительства.
Все высказанные идеи были высоко оценены и поддержаны остальными участниками форума. В частности – предложения по упрощению порядка переноса остатков бюджетных средств на следующий год в рамках трехлетних долгосрочных контактов. «Речь также шла об использовании сэкономленных в рамках проведения торгов средств на усмотрение региона. Первые торги в регионе уже прошли на хорошем уровне, и у нас уже образуется экономия», – отметил Дмитрий Азаров.
Также группа подготовила предложения по созданию горячих линий по вопросам реализации нацпроектов – на федеральном и региональном уровнях. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей были вовлечены в реализацию национальных проектов, могли задать вопросы и высказать предложения. А участие граждан – залог того, что цели нацпроектов будут достигнуты и принесут реальную пользу, подчеркнул Дмитрий Азаров.
По итогам доклада абсолютное большинство предложенных идей были поддержаны руководителем федерального кабинета министров.
Подводя итоги форума, Дмитрий Медведев высоко оценил работу своих коллег. «Я добросовестно записал всё, что руководители дискуссий на круглых столах излагали. Честно скажу, у меня ничего из того, о чём говорилось, не вызвало отторжения. В ряде случаев, что скрывать, даны десятки поручений, просто это не исполняется должным образом. Нам нужно с вами объединиться и это сделать», – подчеркнул Председатель Правительства.
Обсуждение текущих вопросов с регионами будет продолжено в дальнейшем как в таком расширенном формате, так и по каждому из национальных проектов. Подобные встречи будут проходить регулярно, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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