Губернатор Самарской области доложил Премьер-министру России о ходе весенне-полевых работ
5 апреля 2019 18:01
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Особое внимание участников совещания Премьер-министр обратил на вопросы обеспеченности аграриев удобрениями и горюче-смазочными материалами. «Много внимания мы уделяем ценам на бензин и дизельное топливо. Мы добились стабильности в первом квартале этого года. Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен и во втором квартале», – отметил глава федерального кабинета министров. Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что посевная кампания пройдет «без сбоев». Ситуация находится на постоянном контроле федерального министерства. По словам Председателя Правительства, все фермеры обеспечены семенами и необходимой техникой. «Мы продолжаем направлять в регионы средства. Уже поступило около 110 млрд рублей. Мы вправе рассчитывать на хороший урожай», – сказал Премьер-министр.
В Самарской области подготовка к посевной кампании 2019 года проходит по графику. В этом году общая посевная площадь увеличится на 20 тысяч га (к прошлому году) и составит 2 миллиона 100 тысяч га. При этом структура посевных площадей пересмотрена в сторону увеличения посевов экспортоориентированных культур – кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, горчицы, рапса.
В Самарской области засеяно порядка 420 тысяч гектаров озимых. На стадии завершения – и подготовка к севу яровых культур на площади более 1 миллиона 134 тысяч га. Регион полностью обеспечен семенами зерновых. При этом закуплено более 60 тысяч тонн минеральных удобрений – это на 15% выше уровня прошлого года. Готовность сельхозтехники к выходу в поля составляет 97%, закуплено более 21 тысячи тонн ГСМ.
«В текущем году на государственную поддержку сельского хозяйства региона предусмотрены расходы в объеме 4,2 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей – за счет областного бюджета», – отметил Дмитрий Азаров. При этом более одного миллиарда федеральных средств будет направлено на поддержку растениеводства. 178 млн рублей составят расходы на субсидирование приобретения элитных семян, 150 млн – на страхование посевов, еще 270 миллионов рублей предусмотрено на покупку техники и оборудования.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Премьер-министра и Правительство РФ за поддержку в решении наиболее значимых вопросов развития АПК региона и обратил внимание на необходимость дальнейшего развития федеральной системы мелиорации. Особенно это актуально для Самарской области, поскольку регион находится в зоне рискованного земледелия. «Дмитрий Анатольевич, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность увеличения расходов на капитальный ремонт и реконструкцию государственных федеральных оросительных систем, расположенных на территории региона. Это позволит дополнительно привлечь 3,5 миллиардов рублей частных инвестиций», – подчеркнул руководитель региона. По его мнению, это позволит обеспечить рост объемов производства экспортно-ориентированной сельхозпродукции в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
Дмитрий Медведев подчеркнул, что развитие мелиорации является важной задачей, поскольку «в ряде регионов система изрядно износилась за последние годы», выделение средств на эту работу будет продолжено, передает пресс-служба облправительства.
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