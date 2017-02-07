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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин занял в рейтинге АПЭК 48 место

7 февраля 2017 12:20
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Он вошел в группу «сильное влияние».
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Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило новый рейтинг влияния глав субъектов РФ. От предыдущего новый рейтинг отличает присутствие новых персоналий, которым уже удалось занять в нем достойное место, пишет «ФедералПресс».
Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором на этот раз приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. При подготовке очередного доклада учитывалась ситуация во всех 85 регионах страны. По мнению аналитиков, ключевым январским трендом стало усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Ей сопутствует ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой характерной чертой прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин занял в рейтинге 48 место, попав в группу «сильное влияние».

В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью, как и месяц назад, – глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на позициях которого не сказался рост политической турбулентности в городе, вызванной решением о передаче РПЦ Исаакиевского собора. На четвертую позицию поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт) – негативный эффект, вызванный серией его критических высказываний в адрес федерального центра по поводу распределения налогов, начинает ослабевать. Пятым стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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Комментарии



Политика региона
7 февраля 2017  15:05
Двустороннее сотрудничество между Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и FinCERT подразумевает под собой обмен информацией о зафиксированных кибератаках и наблюдаемых тенденциях развития векторов кибератаках на информационные системы.
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