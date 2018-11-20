Губернатор СО Дмитрий Азаров: "При формировании заявок по нацпроектам мы исходили из потребности людей"
20 ноября 2018 22:28
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По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.
"Областные власти постоянно работают в режиме многозадачности, сложно выделить главные и второстепенные задачи. Есть стратегические задачи, которые требуют очень тщательной проработки, защиты в Москве. Вместе с тем нельзя не заниматься текущей деятельностью, отвечать на обращения граждан", — сказал губернатор.
Среди первоочередных вопросов, отрабатываемых в последние недели, глава региона назвал подготовку документации для участия Самарской области в национальных проектах. "Президентом страны поставлены определенные задачи, для выполнения которых необходимо мобилизоваться не только правительству региона и муниципальным властям, но и жителям губернии", — отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона добавил, что формирование заявок для участия в нацпроектах в этом году уже строилось на основании пожеланий жителей: "При формировании заявок мы исходили из потребности людей, подготовили комплексную обоснованную заявку. В Москве ее защищали либо я, либо министры регионального правительства. Хочу отметить, что все сработали очень грамотно. Во время визита в Самарскую область полпреда президента в ПФО Игоря Комарова было отмечено, что подготовительная работа у нас в регионе была проведена на очень высоком уровне, мы готовы к реализации нацпроектов. Отдельно было отмечено, что регион предусмотрел софинансирование из областного бюджета по всем национальным проектам".
Вторая важнейшая задача — работа над бюджетом Самарской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 года. Дмитрий Азаров напомнил, что документ уже принят в первом чтении. "Работа над бюджетом шла вместе с депутатским корпусом, и областное правительство получило поддержку у депутатов. Сейчас вместе с думой, министерством управления финансами работаем над поправками", — сказал глава региона.
Вместе с тем продолжается работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития Самарской области. "Более 10 тыс. предложений в стратегию поступило от жителей региона. Спасибо большое за то, что люди откликнулись на просьбу разработать стратегию вместе, и мы эту работу делаем. Думаю, до конца года мы завершим работу над этим документом. Уверен, что без четкой стратегии рассчитывать на лидерство, рассчитывать на опережающее развитие невозможно. Без этого документа мы будем распылять усилия и не достигать стратегических целей", — подчеркнул губернатор.
Четвертое важнейшее направление работы, как заметил Дмитрий Азаров, формирование новой управленческой команды региона, передает Волга Ньюс.
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