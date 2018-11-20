Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оказывается, экипаж обкладывает ими каюту, чтобы не получить облучение во время вспышек на Солнце.
Космический лайфхак: на МКС защищаются от радиации с помощью влажных салфеток
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Самарской области и других регионов России.
Соревнования по черлидингу "Энергия спорта" состоятся 25 ноября в Самаре
А через три дня решил украсть продукты в супермаркете, но был задержан, а затем опознан.
1,7 млн рублей пытался похитить из банкомата в Самаре уроженец Таджикистана
В данный момент футболист находится на просмотре в самарском клубе, но контракт с ним пока не подписан.
Футболист «Ротора» Карпов прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
Победители пройдут мастер-класс у самого мэтра - Зураба Церетели.
Конкурс для студентов самарских художественных учебных заведений на лучшие работы по истории Самарского края пройдёт под патронажем Российской академии художеств
По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.
Губернатор СО Дмитрий Азаров: "При формировании заявок по нацпроектам мы исходили из потребности людей"
В качестве примера Дмитрий Азаров привел проект по повышению производительности труда.
Дмитрий Азаров: "Каждый нацпроект ведет к повышению благосостояния людей"
И к штрафу в 200 000 рублей.
Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
сегодня  Среда, 21 ноября, 00:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 65.59
-0.42
EUR 75.18
-0.14
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор СО Дмитрий Азаров: "При формировании заявок по нацпроектам мы исходили из потребности людей"

20 ноября 2018 22:28
204
По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.
Во вторник, 20 ноября, губернатор Дмитрий Азаров стал гостем традиционной программы телеканала "Россия 24. Самара" "Главная тема". 

По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.

"Областные власти постоянно работают в режиме многозадачности, сложно выделить главные и второстепенные задачи. Есть стратегические задачи, которые требуют очень тщательной проработки, защиты в Москве. Вместе с тем нельзя не заниматься текущей деятельностью, отвечать на обращения граждан", — сказал губернатор.

Среди первоочередных вопросов, отрабатываемых в последние недели, глава региона назвал подготовку документации для участия Самарской области в национальных проектах. "Президентом страны поставлены определенные задачи, для выполнения которых необходимо мобилизоваться не только правительству региона и муниципальным властям, но и жителям губернии", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что формирование заявок для участия в нацпроектах в этом году уже строилось на основании пожеланий жителей: "При формировании заявок мы исходили из потребности людей, подготовили комплексную обоснованную заявку. В Москве ее защищали либо я, либо министры регионального правительства. Хочу отметить, что все сработали очень грамотно. Во время визита в Самарскую область полпреда президента в ПФО Игоря Комарова было отмечено, что подготовительная работа у нас в регионе была проведена на очень высоком уровне, мы готовы к реализации нацпроектов. Отдельно было отмечено, что регион предусмотрел софинансирование из областного бюджета по всем национальным проектам".

Вторая важнейшая задача — работа над бюджетом Самарской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 года. Дмитрий Азаров напомнил, что документ уже принят в первом чтении. "Работа над бюджетом шла вместе с депутатским корпусом, и областное правительство получило поддержку у депутатов. Сейчас вместе с думой, министерством управления финансами работаем над поправками", — сказал глава региона.

Вместе с тем продолжается работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития Самарской области. "Более 10 тыс. предложений в стратегию поступило от жителей региона. Спасибо большое за то, что люди откликнулись на просьбу разработать стратегию вместе, и мы эту работу делаем. Думаю, до конца года мы завершим работу над этим документом. Уверен, что без четкой стратегии рассчитывать на лидерство, рассчитывать на опережающее развитие невозможно. Без этого документа мы будем распылять усилия и не достигать стратегических целей", — подчеркнул губернатор.

Четвертое важнейшее направление работы, как заметил Дмитрий Азаров, формирование новой управленческой команды региона, передает Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 ноября 2018  22:28
По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.
Губернатор СО Дмитрий Азаров: "При формировании заявок по нацпроектам мы исходили из потребности людей"
По традиции, Дмитрий Азаров подвел итоги работы региональных властей за последний месяц.  Политика региона
203
20 ноября 2018  22:17
В качестве примера Дмитрий Азаров привел проект по повышению производительности труда.
Дмитрий Азаров: "Каждый нацпроект ведет к повышению благосостояния людей"
В качестве примера Дмитрий Азаров привел проект по повышению производительности труда.  Политика региона
220
20 ноября 2018  12:51
Оппозиционная Тольяттинская дума начала блокировать идеи мэрии
Оппозиционная Тольяттинская дума начала блокировать идеи мэрии
Она затормозила прокладку теплотрассы ПАО «Т Плюс» через лес. Политика региона
174
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
696
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
503
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
486
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
413
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
389
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
865
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
946
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
904
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
935
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
783
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
796
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1208
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1571
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1625
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2757
Весь список

Мероприятия
Образовательные учреждения Самары приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Выставка «О нарядах и обрядах» откроется в Самарском музее Алабина
В Самаре пройдет финал конкурса «УМНИК»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные