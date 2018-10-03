Губернатор Дмитрий Азаров зачеркнул еще несколько «и.о.»
3 октября 2018 19:45
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В частности, заместителем председателя правительства снова назначен Александр Фетисов. Министром социально-демографической и семейной политики — Марина Антимонова, которая возглавляет ведомство с апреля 2012 года. Из чиновников, пришедших на руководящие должности уже после отъезда из Самарской области экс-губернатора Николая Меркушкина, министрами на постоянной основе стали Сергей Черепанов (имущественных отношений) и Андрей Прямилов (управления финансами).
Ранее самарский «Белый дом» сообщал о ряде других назначений: минэкономразвития возглавил Дмитрий Богданов, минсельхоз — Николай Абашин, минэнерго — Сергей Марков.
Под вопросом остается судьба руководителей еще семи министерств — минстроя, минтранса, минспорта, минпрома, минлесхоза, минобрнауки и минздрава.
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