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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Полпредом Президента Игорем Комаровым

26 сентября 2018 19:50
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Сегодня речь шла о поддержке крупнейших промышленных предприятий губернии, реализации перспективных проектов, развитии производства.
В среду, 26 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Нижнем Новгороде. В столице Приволжского федерального округа глава региона встретился с Полномочным представителем Президента Игорем Комаровым.

Стороны обсудили вопросы социально-экономической ситуации в области, реализации майских Указов Президента РФ Владимира Путина, а также исполнения поручений, данных главой государства в ходе визита в регион. Напомним, предыдущая встреча Полпреда и Губернатора состоялась 17 сентября. Поездка в Самару стала первым официальным визитом Игоря Комарова в статусе полномочного представителя Президента.

Сегодня речь шла о поддержке крупнейших промышленных предприятий губернии, реализации перспективных проектов, развитии производства.

Еще одним немаловажным вопросом встречи стало привлечение средств федерального бюджета в рамках софинансирования значимых для региона объектов.

Также в рамках встречи обсуждались детали подготовки визита Полпреда в регион, который планируется в четвертом квартале 2018 года. 
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Комментарии



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26 сентября 2018  19:50
Сегодня речь шла о поддержке крупнейших промышленных предприятий губернии, реализации перспективных проектов, развитии производства.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Полпредом Президента Игорем Комаровым
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