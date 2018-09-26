Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Полпредом Президента Игорем Комаровым

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Стороны обсудили вопросы социально-экономической ситуации в области, реализации майских Указов Президента РФ Владимира Путина, а также исполнения поручений, данных главой государства в ходе визита в регион. Напомним, предыдущая встреча Полпреда и Губернатора состоялась 17 сентября. Поездка в Самару стала первым официальным визитом Игоря Комарова в статусе полномочного представителя Президента.Сегодня речь шла о поддержке крупнейших промышленных предприятий губернии, реализации перспективных проектов, развитии производства.Еще одним немаловажным вопросом встречи стало привлечение средств федерального бюджета в рамках софинансирования значимых для региона объектов.Также в рамках встречи обсуждались детали подготовки визита Полпреда в регион, который планируется в четвертом квартале 2018 года.