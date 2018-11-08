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Новости /  Политика /  Политика региона  

Губернатор Дмитрий Азаров вручил паспорта РФ иностранным гражданам

8 ноября 2018 16:43
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Дмитрий Азаров проверил работу многофункционального миграционного центра в Самаре.
В четверг, 8 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил работу многофункционального миграционного центра в Самаре.

Здание площадью 2,4 тыс. кв. м было открыто в августе 2018 года на улице Черногорской, 2. Оно оборудовано с учетом самых современных требований и стандартов, предъявляемых к местам предоставления государственных услуг. Там дислоцируются отдел по вопросам гражданства и отдел по оформлению заграничных паспортов управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.

Дмитрий Азаров в сопровождении начальника областного ГУ МВД Александра Винникова осмотрел центр и пообщался с его сотрудниками. Средняя пропускная способность ММЦ составляет 800 человек в день – при этом люди не томятся в длинных очередях, а работники не перегружены. Раньше специалисты работали в здании на Гагарина, 66а. Однако помещение было тесным, и многим приходилось ждать очереди на улице. Один специалист там отвечал сразу за несколько направлений миграционной работы, поэтому едва справлялся с нагрузкой.

Работа нового центра функционально разделена по этажам. На первом ведется прием иностранных граждан, на втором – выдача загранпаспортов, на третьем – прием иностранцев, которые претендуют на получение гражданства РФ, по медицинским вопросам, а также для прохождения тестирования. Это помогает выстраивать работу быстрее и эффективнее – с августа 2018 года в новом ММЦ уже 1092 человека получили гражданство РФ, было оформлено 11832 загранпаспорта, выдано 1410 разрешений на временное проживание и 650 видов на жительство.

При получении гражданства иностранцы проходят медкомиссию прямо в центре – их осматривают терапевт, фтизиатр, дерматовенеролог, психиатр-нарколог. Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что медработники центра до сих пор оформляют медицинские карточки вручную, а это занимает немало времени. По мнению Главы региона, эффективнее было бы оформлять такие карты в электронном виде.

В ходе визита в ММЦ Губернатор также принял участие в торжественной церемонии принятия присяги гражданина РФ иностранцами. В этот день российское гражданство получили 6 человек. Среди них супруги Дмитрий и Ирина Дверницкие. В 2015 году в связи с трагическими событиями на Украине они переехали в Тольятти из Луганской области – никаких бюрократических преград для этого не возникло. При содействии областных властей им выделили временное жилье. Дмитрий Дверницкий устроился в Тольяттинскую филармонию артистом симфонического оркестра. Уже в Автограде у четы родился сын. «Это старт нового этапа жизни, очень волнительный момент. Для нас честь стать гражданами РФ и получить такой прием, – признается Дмитрий Дверницкий. – Нам нравится Тольятти. Это перспективный город».

Губернатор лично вручил паспорта новым гражданами РФ. «Дорогие сограждане! От всей души хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Уверен, что он останется в вашей памяти навсегда, – сказал Дмитрий Азаров. – Вы граждане России, и можете получать дополнительное образование, получать новые навыки, развиваться и достигать большего во благо своей семьи и всей нашей страны», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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