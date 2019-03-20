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Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе проектного комитета по нацпроекту "Культура"

20 марта 2019 14:14
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Губернатор поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры. Речь шла о зданиях цирков на территории РФ, в том числе, Самарского Госцирка.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе проектного комитета по нацпроекту "Культура" под председательством вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец.

Напомним, по поручению президента РФ губернатор возглавил профильную рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Культура».

В ходе проектного комитета Дмитрий Азаров доложил о ходе реализации национального проекта «Культура» в разрезе регионов РФ, заключении соглашений по финансовому обеспечению нацпроекта, а также мониторинге предложений, поступающих со стороны регионов в адрес рабочей группы.

Губернатор обратил внимание на необходимость корректировки подходов при проведении конкурсных процедур по нацпроекту "Культура". Сегодня сроки, устанавливаемые для подачи заявки после утверждения порядка проведения конкурса, не всегда позволяют своевременно подготовить и подать документы.

Кроме того, губернатор поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры.
Речь шла о зданиях цирков на территории РФ, в том числе, Самарского Госцирка им. Олега Попова, реконструкции которого жители ждут много лет.

Ольга Голодец подчеркнула, что принципиальное решение по реконструкции цирка принято. На уровне вице-премьера было оформлено соответствующее поручение по включению в план финансирования и выделению средств на проведение работ.

Также Дмитрий Азаров поднял вопрос о постепенной ликвидации госзадания по творческим специальностям в СГИК. Губернатор подчеркнул, что для такого развитого региона, как СО, ликвидация профильного высшего образования по «актерским», «консерваторским» специальностям неприемлема. 

Ольга Голодец позицию Дмитрия Азарова поддержала и также заявила о необходимости пересмотреть подходы по этому направлению. ⚡️⚡️
Протокольным решением зампреда Правительства оформлено поручение о восстановлении госзадания на творческие специальности СГИК, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
20 марта 2019  14:14
Губернатор поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры. Речь шла о зданиях цирков на территории РФ, в том числе, Самарского Госцирка.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе проектного комитета по нацпроекту "Культура"
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