Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе проектного комитета по нацпроекту "Культура"
20 марта 2019 14:14
51
Напомним, по поручению президента РФ губернатор возглавил профильную рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Культура».
В ходе проектного комитета Дмитрий Азаров доложил о ходе реализации национального проекта «Культура» в разрезе регионов РФ, заключении соглашений по финансовому обеспечению нацпроекта, а также мониторинге предложений, поступающих со стороны регионов в адрес рабочей группы.
Губернатор обратил внимание на необходимость корректировки подходов при проведении конкурсных процедур по нацпроекту "Культура". Сегодня сроки, устанавливаемые для подачи заявки после утверждения порядка проведения конкурса, не всегда позволяют своевременно подготовить и подать документы.
Кроме того, губернатор поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры.
Речь шла о зданиях цирков на территории РФ, в том числе, Самарского Госцирка им. Олега Попова, реконструкции которого жители ждут много лет.
Ольга Голодец подчеркнула, что принципиальное решение по реконструкции цирка принято. На уровне вице-премьера было оформлено соответствующее поручение по включению в план финансирования и выделению средств на проведение работ.
Также Дмитрий Азаров поднял вопрос о постепенной ликвидации госзадания по творческим специальностям в СГИК. Губернатор подчеркнул, что для такого развитого региона, как СО, ликвидация профильного высшего образования по «актерским», «консерваторским» специальностям неприемлема.
Ольга Голодец позицию Дмитрия Азарова поддержала и также заявила о необходимости пересмотреть подходы по этому направлению. ⚡️⚡️
Протокольным решением зампреда Правительства оформлено поручение о восстановлении госзадания на творческие специальности СГИК, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 марта 2019 14:14
Губернатор поднял целый ряд вопросов, касающихся поддержки знаковых для региона проектов и учреждений сферы культуры. Речь шла о зданиях цирков на территории... Политика региона
50
19 марта 2019 23:54
Документ предлагает исключить из подсчета общей суммы пенсии индексацию размеров и заменить ее доплатой сверх прожиточного минимума, установленного в... Политика региона
193
19 марта 2019 17:52
Причины пока не называются. Исполнять обязанности президента до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. Политика региона
224
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1307
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
975
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
970
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
375
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
360
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
806
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
539
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1485
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
594
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1589
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1770
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
961
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
876
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1326
Мероприятия