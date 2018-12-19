Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предложению творческой общественности будут рассмотрены возможности введения абонементов для школьников и студентов, а также поддержка льготных категорий граждан – ветеранов и инвалидов.
Бывшее здание кинотеатра «Россия» станет площадкой для нового молодежного театра «Мастерская»
Пишите в социальных сетях, в гостевой на сайте http://tvsamara.ru , а также звоните по телефону колл-центра 926-11-22.
В прямом эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24» губернатор СО Дмитрий Азаров
А ведущий программы пригрозил Корейбе врезать по башке
"Орите у себя!" Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на шоу Соловьёва
Нарушителям закона максимально грозит штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.
Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги
На встречу пришли люди, вопросы которых требуют личного вмешательства главы города.
Елена Лапушкина провела личный прием граждан
Сегодня отделение полностью обновлено — проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания, закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель.
Детское отделение самарской первой стоматологии открылось после капитального ремонта
13726 участников в Самарской области написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
Выпускников СО знакомят с результатами итогового сочинения (изложения)
В этот день в терминале всех пассажиров ждало необычное поздравление – сотрудники организовали музыкальный флешмоб, а все пассажиры праздничного рейса получили памятные подарки от аэропорта.
Международный аэропорт Курумоч впервые преодолел отметку в 3 миллиона пассажиров
сегодня  Среда, 19 декабря, 19:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/12:
USD 66.75
0.13
EUR 75.78
0.4
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги

19 декабря 2018 18:42
45
Нарушителям закона максимально грозит штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Максимальная сумма наказания составляет до одного миллиона рублей, передает life.ru.

— Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, для граждан предусмотрено наказание или до 50 тысяч рублей, или до 100 часов обязательных работ, или до 15 суток административного ареста. Для должностных лиц штраф составит до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.

В случае повторного нарушения закона для граждан сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч рублей, срок обязательных работ — до 200 часов, административный арест — до 30 суток. Должностные лица обязаны будут выплатить уже до 500 тысяч рублей, а юридические — и вовсе до одного миллиона.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Единая Россия" Алёна Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
19 декабря 2018  18:42
Нарушителям закона максимально грозит штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.
Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Нарушителям закона максимально грозит штраф до миллиона рублей, административный арест до 30 суток или обязательные работы сроком до 200 часов.  Политика региона
42
19 декабря 2018  15:47
На заседании Правительства было рассмотрено и одобрено 13 вопросов.
Состоялось заседание Правительства Самарской области
На заседании Правительства было рассмотрено и одобрено 13 вопросов.  Политика региона
140
19 декабря 2018  15:03
Подписание данного соглашения будет эффективно способствовать расширению внешнеэкономического взаимодействия Самарской области с Французской Республикой.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией «Валео Силовые Агрегаты» (Франция)
Подписание данного соглашения будет эффективно способствовать расширению внешнеэкономического взаимодействия Самарской области с Французской... Политика региона
110
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
888
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
627
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
607
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1768
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
667
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1049
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
947
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
666
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
622
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1173
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1041
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1417
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1809
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1901
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3123
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится всероссийский турнир по каратэ «Кубок Дружбы»
О праздничной новогодней программе на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»
В СО прошло профилактическое мероприятие по пресечению преступлений, связанных с осуществлением незаконной охоты и незаконным оборотом оружия
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные