Госдума ввела обязательную дактилоскопию для беженцев и политэмигрантов
20 декабря 2017 22:45
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Правительство внесло поправку в Госдуму 20 июля. Документ расширяет круг лиц, обязательно подлежащих дактилоскопированию. После вступления изменений в силу к ним отнесут обратившихся за политическим убежищем, беженцев и членов их семей, желающих получить вид на жительство или разрешение на временное пребывание в России.
Кроме того, законопроект увеличивает возраст детей иностранцев, которые обязательно должны сдать свои отпечатки пальцев. «Согласно действующему законодательству государственную дактилоскопическую регистрацию проходят дети с момента их рождения. С учетом мировой практики предлагается проведение дактилоскопирования детей по достижению ими возраста шести лет», — говорится в пояснительной записке.
Наконец, закон предоставляет иностранным гражданам право обратиться за получением услуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации, которая будет осуществляться не только по месту жительства, но и по месту пребывания мигранта.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил внести изменения в закон, вводящие обязательное дактилоскопирование и для безвизовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 30 дней. Сейчас сдача отпечатков пальцев является обязательной процедурой при оформлении миграционного патента — документа, подтверждающего право иностранного гражданина находиться на территории России в безвизовом порядке и осуществлять трудовую деятельность. Находиться в России по патенту, не выезжая из страны, можно в течение максимум двух лет.
«Планируется распространить дактилоскопию и фотографирование на всех иностранцев, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке, на срок, превышающий 30 дней», — сказал 8 ноября Колокольцев. В настоящий момент ведомство, как уточнил министр, разрабатывает соответствующие поправки в законодательство.
В свою очередь, депутат от фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин заявил, что нужно обязательно дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев. Эту процедуру парламентарий называл «целесообразной мерой в борьбе против серьезной угрозы национальной безопасности», а именно — «проникновения в страну так называемых «иностранных террористов — боевиков».
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