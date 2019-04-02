Госдума во втором чтении приняла налоговые льготы для многодетных семей

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"Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс пятнадцати метров", — сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, граждане, имеющие трех и более детей, получат и право на вычет "шести соток". Кроме того, после вступления закона в силу земельный налог для таких категорий граждан не сможет повышаться более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом, "даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене", отметил спикер Госдумы.Ставка земельного налога в размере 0,3% распространяется на земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для личного хозяйства, садоводства или огородничества.Все эти льготы будут применены к налогам, начисляемым за 2018 год, подчеркнул председатель ГД.Авторами поправок выступили Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков и заместитель Сергей Неверов, а также глава бюджетного комитета Андрей Макаров.В феврале Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию отметил, что налог на жилплощадь следует снизить с расчетом по каждому ребенку, а многодетные семьи необходимо полностью освободить от налога на земельные участки размером в шесть соток.Фото: соцсети