Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

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Поправки вносятся в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В случае подписания законов президентом страны новый порядок может вступить в силу к середине 2018 года.В соответствии с поправками тот, кто был оштрафован или подвергнут административному аресту за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, а также привлечен к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета или создание угрозы безопасности лайнера, может быть включен авиакомпанией в черный список. После этого авиакомпания сможет в течение года не продавать ему билеты на свои рейсы.«Наличие такого механизма в России — это сдерживающая мера, потому что сегодня авиакомпании, даже понимая и зная, что пассажир потенциальный дебошир, отказать ему в продаже билета не имеют права», — пояснил РБК глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.По словам парламентария, принятый закон поможет минимизировать проблему «пьяных» рейсов и «будет сдерживать некоторых товарищей».«Такому пассажиру билет временно продавать не будут, чтобы было время подумать, как он себя ведет. Не должны действия на высоте 10 тыс. м ставить под угрозу жизнь и безопасность других пассажиров», — сказал Нилов.В отдельных случаях даже включенный в черный список пассажир все-таки сможет попасть на борт воздушного судна. Основанием для признания случая исключительным будет считаться документ, подтверждающий, что пассажир направляется к месту лечения (или обратно), либо сопровождает туда (или обратно) инвалида, либо летит на похороны близкого родственника, либо возвращается «из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с Российской Федерацией является воздушная перевозка».В 2016 году президент Владимир Путин поддержал идею авиакомпании «Аэрофлот» об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов. Глава компании Виталий Савельев тогда просил разрешения отказывать в допуске в самолет тем, кто попал в черный список авиаперевозчика, а также иметь на борту «средства сдерживания», в частности пластиковые наручники и ремни.