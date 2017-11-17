Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам
17 ноября 2017 20:57
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Поправки вносятся в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В случае подписания законов президентом страны новый порядок может вступить в силу к середине 2018 года.
В соответствии с поправками тот, кто был оштрафован или подвергнут административному аресту за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, а также привлечен к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета или создание угрозы безопасности лайнера, может быть включен авиакомпанией в черный список. После этого авиакомпания сможет в течение года не продавать ему билеты на свои рейсы.
«Наличие такого механизма в России — это сдерживающая мера, потому что сегодня авиакомпании, даже понимая и зная, что пассажир потенциальный дебошир, отказать ему в продаже билета не имеют права», — пояснил РБК глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам парламентария, принятый закон поможет минимизировать проблему «пьяных» рейсов и «будет сдерживать некоторых товарищей».
«Такому пассажиру билет временно продавать не будут, чтобы было время подумать, как он себя ведет. Не должны действия на высоте 10 тыс. м ставить под угрозу жизнь и безопасность других пассажиров», — сказал Нилов.
В отдельных случаях даже включенный в черный список пассажир все-таки сможет попасть на борт воздушного судна. Основанием для признания случая исключительным будет считаться документ, подтверждающий, что пассажир направляется к месту лечения (или обратно), либо сопровождает туда (или обратно) инвалида, либо летит на похороны близкого родственника, либо возвращается «из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с Российской Федерацией является воздушная перевозка».
В 2016 году президент Владимир Путин поддержал идею авиакомпании «Аэрофлот» об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов. Глава компании Виталий Савельев тогда просил разрешения отказывать в допуске в самолет тем, кто попал в черный список авиаперевозчика, а также иметь на борту «средства сдерживания», в частности пластиковые наручники и ремни.
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