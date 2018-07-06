Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
6 июля 2018 07:59
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В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.).
При этом, по данным за шесть месяцев 2018 года, фактически начисленная среднемесячная заработная плата, то есть с учетом дней болезни и отпусков, составила 338,5 тыс. руб. чистыми (388,5 тыс. руб. до налогов).
В Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, выполнявшие свои обязанности не менее пяти лет. Для расчета используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Те, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты, исполнявшие свои обязанности более десяти лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.
«Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей десять лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.
Как ранее писал РБК, из опубликованных в апреле членами Совфеда и Госдумы деклараций следовало, что их средний доход в 2017 году резко вырос. Так, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост — на 25,6%).
В январе РБК выяснил, что затраты на обеспечение деятельности Госдумы в 2018 году выросли на 8,4% по сравнению с 2017 годом. Из сметы нижней палаты парламента следовало, что ее содержание обойдется бюджету в 10,69 млрд руб. Для сравнения, в 2017 году Госдума получила из бюджета 9,86 млрд руб., в 2016-м — 10,129 млрд руб.
Источники РБК в Госдуме тогда объясняли, что рост финансирования нижней палаты связан с индексацией зарплат депутатов на 4%, с дополнительными затратами на деятельность парламентариев в регионах, а также с расходами на обновление парламентского телевидения. Кроме того, смета предусматривала рост расходов на международную деятельность.
Содержание Совета Федерации обходится России в меньшую сумму. Так, в 2017 году из бюджета верхней палате было выделено 5,6 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд руб. приходится на оплату труда сенаторов и их помощников, на телевидение Совета Федерации — 210 млн руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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