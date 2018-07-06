Я нашел ошибку
Главные новости: 
Рост продаж новых автомобилей в первый летний месяц замедлился почти вдвое по сравнению с маем. Среди причин участники рынка называют более высокую базу 2017 года, сезон отпусков и даже чемпионат мира по футболу.
Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8%
За первые шесть месяцев текущего года народные избранники в среднем получали по 338,5 тыс. руб. после всех налогов.
Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
В случае успешного выступления сборной страны.
В посольстве Франции не исключают, что президент Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018
До конца 2018 года сбор за сутки составляет 30 руб. с человека, с начала 2019 года и до окончания эксперимента величина сбора вырастет до 50 руб.
На Алтае от курортного сбора за два месяца получили 4 млн рублей
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
Спецназовцы со специальным снаряжением должны научить их нырять с аквалангом.
В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры
сегодня  Пятница, 6 июля, 08:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.26
0.03
EUR 73.96
0.25
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума раскрыла размер зарплат депутатов

6 июля 2018 07:59
80
За первые шесть месяцев текущего года народные избранники в среднем получали по 338,5 тыс. руб. после всех налогов.
Госдума раскрыла данные о размере зарплат и пенсий депутатов Госдумы, передает РБК.

В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.).

При этом, по данным за шесть месяцев 2018 года, фактически начисленная среднемесячная заработная плата, то есть с учетом дней болезни и отпусков, составила 338,5 тыс. руб. чистыми (388,5 тыс. руб. до налогов).

В Госдуме также раскрыли размер доплат к пенсиям, на которые могут претендовать депутаты, выполнявшие свои обязанности не менее пяти лет. Для расчета используется понятие «денежное вознаграждение депутата Госдумы», его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Это положение регулируется законом № 3-ФЗ («О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).

Те, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, имеют право на доплату в размере 50% от этого денежного вознаграждения, а депутаты, исполнявшие свои обязанности более десяти лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.

«Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей десять лет и более», — говорится в сообщении Госдумы.

Как ранее писал РБК, из опубликованных в апреле членами Совфеда и Госдумы деклараций следовало, что их средний доход в 2017 году резко вырос. Так, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост — на 25,6%).

В январе РБК выяснил, что затраты на обеспечение деятельности Госдумы в 2018 году выросли на 8,4% по сравнению с 2017 годом. Из сметы нижней палаты парламента следовало, что ее содержание обойдется бюджету в 10,69 млрд руб. Для сравнения, в 2017 году Госдума получила из бюджета 9,86 млрд руб., в 2016-м — 10,129 млрд руб.

Источники РБК в Госдуме тогда объясняли, что рост финансирования нижней палаты связан с индексацией зарплат депутатов на 4%, с дополнительными затратами на деятельность парламентариев в регионах, а также с расходами на обновление парламентского телевидения. Кроме того, смета предусматривала рост расходов на международную деятельность.

Содержание Совета Федерации обходится России в меньшую сумму. Так, в 2017 году из бюджета верхней палате было выделено 5,6 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд руб. приходится на оплату труда сенаторов и их помощников, на телевидение Совета Федерации — 210 млн руб.


Фото: Екатерина Кузьмина / РБК


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
6 июля 2018  07:59
За первые шесть месяцев текущего года народные избранники в среднем получали по 338,5 тыс. руб. после всех налогов.
Госдума раскрыла размер зарплат депутатов
За первые шесть месяцев текущего года народные избранники в среднем получали по 338,5 тыс. руб. после всех налогов.   Политика региона
71
5 июля 2018  22:25
Чтобы предотвратить распространение слухов, заявил Володин.
«Берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 тысяч рублей», — Госдума раскрыла размер пенсий депутатов
Чтобы предотвратить распространение слухов, заявил Володин.   Политика региона
388
5 июля 2018  21:19
Поправки в Лесной кодекс РФ обязывают пользователей восстанавливать леса в объемах, равных их вырубке.
Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном восстановлении лесов
Поправки в Лесной кодекс РФ обязывают пользователей восстанавливать леса в объемах, равных их вырубке.   Политика региона
285
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
77
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
82
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
669
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
289
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1755
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2191
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
812
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
902
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
286
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2381
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1457
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2649
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
169
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
538
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
828
Весь список

Мероприятия
В библиотеке Камышлинского района состоится встреча с самарским поэтом и бардом Виктором Володиным
Что ждет участников на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»
Накануне Дня семьи, любви и верности на Самарской станции переливания крови пройдет семейный донорский праздник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда