Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав

205

Госпошлина за выдачу паспорта нового поколения для детей до 14 лет также увеличилась — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., госпошлина за выдачу водительских прав нового образца составит 3 тыс. руб. (ранее — 2 тыс. руб.), госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе — 1,5 тыс. руб. (ранее 800 руб.). Такие же пошлины установлены для тех, кто потерял свои документы или просит перевыпустить их по той причине, что они пришли в негодность.Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.Автором инициативы выступило правительство. Соответствующие изменения были одобрены им 20 апреля. Увеличение пошлин на выдачу документов нового образца позволит «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения», говорится в пояснительной записке к документу. Как пояснили авторы законопроекта, внедрение документов с электронным носителем значительно повышает их себестоимость. По оценкам кабмина, повышение госпошлины сможет увеличить поступления в бюджет на 42,3 млрд руб. ежегодно.В феврале 2017 года Госдума также приняла закон, согласно которому срок оформления загранпаспорта по месту пребывания гражданина сокращается с четырех до трех месяцев.Ранее кабмин также предложил повысить в России налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 16 июня.