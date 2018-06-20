Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав
20 июня 2018 23:36
205
Госпошлина за выдачу паспорта нового поколения для детей до 14 лет также увеличилась — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., госпошлина за выдачу водительских прав нового образца составит 3 тыс. руб. (ранее — 2 тыс. руб.), госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе — 1,5 тыс. руб. (ранее 800 руб.). Такие же пошлины установлены для тех, кто потерял свои документы или просит перевыпустить их по той причине, что они пришли в негодность.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Автором инициативы выступило правительство. Соответствующие изменения были одобрены им 20 апреля. Увеличение пошлин на выдачу документов нового образца позволит «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения», говорится в пояснительной записке к документу. Как пояснили авторы законопроекта, внедрение документов с электронным носителем значительно повышает их себестоимость. По оценкам кабмина, повышение госпошлины сможет увеличить поступления в бюджет на 42,3 млрд руб. ежегодно.
В феврале 2017 года Госдума также приняла закон, согласно которому срок оформления загранпаспорта по месту пребывания гражданина сокращается с четырех до трех месяцев.
Ранее кабмин также предложил повысить в России налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 16 июня.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 июня 2018 23:52
Согласно инициативе совета, стоимость виз нужно увеличить. А само ужесточение правил выдачи виз обеспечит более эффективное управление миграцией и упростит... Политика региона
185
20 июня 2018 22:44
В учебной программе президент попросил уделить особое внимание социальным лифтам. Политика региона
233
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
14
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
20
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
624
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
230
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
327
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
60
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
37
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
38
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
567
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
35
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
443
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
730
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
897
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
629
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1993
Мероприятия