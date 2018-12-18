Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
18 декабря 2018 20:01
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— Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке, — говорится на сайте ГД.
В первую очередь законопроект направлен на граждан Украины. Вместе с этим упрощается порядок приёма в российское гражданство и соотечественников.
— Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания, — поясняется в сообщении нижней палаты парламента.
Упрощённое получение гражданства "позволит стимулировать" переезд в Россию соотечественников, которые проживают за границей.
Как уже ранее отмечал российский лидер Владимир Путин, наша страна намерена облегчить получение гражданства для украинских граждан. Кроме того, Москва не будет вводить никаких ограничений на въезд жителей Незалежной.
Фото: duma.gov.ru
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