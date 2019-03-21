Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
21 марта 2019 14:34
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Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации.
Также законом предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года.
Та же методика будет применяться при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.
Инициатива была разработана для реализации положений послания Владимира Путина о борьбе с бедностью в России.
Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.
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