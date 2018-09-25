Госдума приняла закон о наказании за увольнение работников перед пенсией
25 сентября 2018 17:16
72
Проект закона был внесён президентом РФ Владимиром Путиным в начале сентября. Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Предлагается прописать новую статью в Уголовный кодекс РФ.
Предпенсионным предлагается считать возраст за пять лет до назначения гражданину страховой пенсии по старости.
Напомним, ранее глава государства выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект. Владимир Путин среди прочего считает, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Также повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 сентября 2018 18:14
Опубликовано Постановление Губернатора Самарской области об изменениях в структуре некоторых органов исполнительной власти. Политика региона
0
25 сентября 2018 17:16
Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Политика региона
67
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
169
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
156
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
223
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
559
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15452
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
604
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
811
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
842
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1143
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
767
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
844
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1847
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1296
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1437
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1394
Мероприятия