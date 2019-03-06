Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказании за фейковые новости с ужесточающими поправками
6 марта 2019 22:16
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Парламентарии приняли пакет поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на противодействие распространению так называемых фейковых новостей - недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности граждан", - сообщается на сайте Госдумы.
В соответствии с поправками, запрещено распространять фейковые сообщения, которые "создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".
Роскомнадзор на основании обращения Генерального прокурора РФ или его заместителей будет сразу же уведомлять редакцию издания, при этом дата и время уведомления будет фиксироваться в информационной системе.
По словам председателя профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, "действительно информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут генеральный прокурор и его заместители в рамках своей компетенции. В тоже время их решение можно будет оспорить в суде".
Поправки ко второму чтению предполагают предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа - зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство, уточнил Левин.
Ко второму чтению было предложено ввести штраф за фейки, если они не содержат уголовного наказания, для граждан от 30 до 100 тысяч рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой"; для должностных лиц - штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц - штраф от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, отмечает РИА "Новости".
За распространение недостоверных сообщений, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц - штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц - штрафами от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
За распространение в СМИ и интернете фейковых новостей, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц - штрафы от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Законопроект о фейках вызвал раскритиковали оппозиционные партии, отмечает РБК. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов напомнил, что "никогда такого не было, чтоб суд принимал решения в пользу граждан, а не государства". Поэтому у распространивших неугодную властям информацию, по его мнению, не будет возможности доказать свою правоту. Он предложил отклонить законопроект во втором чтении.
Парламентарии внесли поправки также в законопроект о неуважении к власти. Они потребовали, что Роскомнадзор уведомлял ресурс в течение суток до блокировки. Кроме того, парламентарии уточнили, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и "оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность".
Первое чтение законопроекты о запрете фейк-ньюс и оскорблении властей прошли 24 января. Первую версию инициативы с учетом доработки поддержали !Единая Россия!, "Справедливая Россия" и ЛДПР, фракция КПРФ выступила против (со второй инициативой "СР" и ЛДПР тогда также не согласились), напоминает "Новая газета". Автором законопроектов является сенатор Андрей Клишас.
13 февраля группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов по этим двум законопроектам.
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