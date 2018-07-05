Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном восстановлении лесов
5 июля 2018 21:19
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Поправки в Лесной кодекс РФ обязывают пользователей восстанавливать леса в объемах, равных их вырубке. Речь, в частности, идет об использовании леса при строительстве объектов инфраструктуры, разработке месторождений, переработке древесины, а также прокладке трубопроводов и других объектов. Обязательному восстановлению, кроме вырубленного, подлежит погибший или поврежденный лес.
«Этот закон позволит нам сохранить природные богатства России», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Благодаря нововведению такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдет в прошлое, считает он.
Промышленность, связанная с выращиванием саженцев, сейчас в зачаточном состоянии. А теперь ситуация изменится, заявил спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Важно, что сажать придется саженцы той же породы дерева, что было вырублено. «То есть вместо сибирского кедра ольху не посадишь», - пояснил он.
Работы должны быть выполнены не позднее чем через один год после рубки. Исключение в законе предусмотрено для заготовки новогодних елей, заготовки древесины малым бизнесом в лесничествах и лесопарках.
Предполагается, что расходы лесопользователей на проведение компенсационных посадок составят свыше 887,2 млн руб. ежегодно. Документ предусматривает проведение подобных мероприятий на лесных участках, переданных в аренду, постоянное бессрочное и безвозмездное пользование. В Рослесхозе пояснили, что сейчас лесовосстановлением занимаются лишь компании, которым участок передан в аренду, в то время как на остальных лесных территориях мероприятия осуществляются из средств федерального бюджета. Изменения помогут сократить площадь, требующую восстановления леса за счет бюджета. По данным ведомства, около 150 тыс. га ежегодно изымается для нужд недропользователей и под строительство линейных объектов.
«Огромные площади леса вырубаются как раз при строительстве транспортной и энергетической инфраструктуры, при разработке полезных ископаемых, - заявила зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева. - Теперь для всех начнет действовать жесткий принцип: сколько вырубил - столько посади, ту же площадь на территории того же региона. Закон позволит восстановить огромные площади леса». Сейчас лесов исчезает в 1,5 раза больше, чем восстанавливается.
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