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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума приняла в третьем чтении новый порядок проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам

25 декабря 2017 22:18
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Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет.
Как сообщает Минстрой России, на сегодняшний день, перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предусматривают исключительно собрание граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрации участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе при проведении
контрольных мероприятий. Как следствие, выявить объективное мнение большинства граждан по градостроительному проекту не представляется возможным.

Это подтверждается большим количеством жалоб участников публичных слушаний на многочисленные нарушения их прав: собрания проводятся в неудобное, как правило, в рабочее время, в документах не учитываются предложения и замечания участников публичных слушаний, высказанных в ходе собрания.

Чтобы максимально полно учитывать мнение граждан, законопроектом предлагается перейти к процедуре общественных обсуждений, которая уже предусмотрена законом об общественном контроле. Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет. У граждан, не имеющих доступа к интернету, будет возможность оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта.

Результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе с содержанием аргументированных выводов о целесообразности или нецелесообразности учета представленных предложений и замечаний. Сведения об участниках общественных обсуждений будут прикладываться к протоколу обсуждения.



evmenov37.ru

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