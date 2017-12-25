Госдума приняла в третьем чтении новый порядок проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам
25 декабря 2017 22:18
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контрольных мероприятий. Как следствие, выявить объективное мнение большинства граждан по градостроительному проекту не представляется возможным.
Это подтверждается большим количеством жалоб участников публичных слушаний на многочисленные нарушения их прав: собрания проводятся в неудобное, как правило, в рабочее время, в документах не учитываются предложения и замечания участников публичных слушаний, высказанных в ходе собрания.
Чтобы максимально полно учитывать мнение граждан, законопроектом предлагается перейти к процедуре общественных обсуждений, которая уже предусмотрена законом об общественном контроле. Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет. У граждан, не имеющих доступа к интернету, будет возможность оставить свои отзывы в книге учета посетителей экспозиции проекта.
Результаты обсуждения будут находиться в публичном доступе с содержанием аргументированных выводов о целесообразности или нецелесообразности учета представленных предложений и замечаний. Сведения об участниках общественных обсуждений будут прикладываться к протоколу обсуждения.
evmenov37.ru
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