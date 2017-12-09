Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за ложные звонки о минировании до десяти лет
9 декабря 2017 14:55
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Как сообщил в ходе обсуждения законопроекта глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, из-за ложных сообщений о минировании за последние месяцы в России эвакуации подверглось почти 2,5 млн человек. Депутат подчеркнул, что поправки готовились ими совместно с правоохранительными органами.
Изменения вносятся в ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В действующей редакции Кодекса телефонные террористы могут быть наказаны штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет. После вступления поправок в силу максимальное наказание по этой статье возрастет до десяти лет тюрьмы в том случае, если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или «иным тяжким последствиям», указано в проекте закона.
За заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений будет предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., однако если ложный звонок о заложенной бомбе поступит в объекты социальной инфраструктуры — школы, больницы, банки, аэропорты, вокзалы, культурно-досуговые учреждения и т.д., то «лжеминеру» может грозить как штраф до 700 тыс. руб., так и лишение свободы от трех до пяти лет.
Штраф до 1 млн руб. или лишение свободы от шести до восьми лет может грозить за ложные сообщения о подготовке терактов, осуществляемые «в целях дестабилизации деятельности органов власти».
В окончательной редакции поправки в УК будут одобрены до конца года, заявил РБК глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев. «Перспектива сесть на десять лет в колонию строгого режима станет профилактикой не только для мелких хулиганов, которые, глупой шутки ради, пытаются «минировать» школы, чтобы не получить «двойку», но и для тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию и посеять панику», — отметил парламентарий.
За ужесточением наказания за «минирование» зданий последуют другие инициативы, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Это первая ласточка. Думаю, наши законодатели пойдут дальше и будут ужесточать наказание за призывы к терроризму, финансирование и вербовку», — считает он.
Ложные сообщения о заложенных бомбах «наносят людям психологические травмы, отвлекают спецслужбы, а государство несет огромные финансовые затраты», отметил эксперт. «Перспектива сесть на десять лет станет серьезным предупреждением шутникам и поставит многих на место», — уверен Гончаров.
5 декабря президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий в досудебном порядке блокировать номера телефонных террористов. Его инициаторами также стали депутаты во главе с Володиным. Закон обязывает оператора связи «прекратить оказание услуги связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или предписания [Роскомнадзора], сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи».
Волна ложных звонков о готовящихся терактах началась в России 10 сентября. Федеральной службой безопасности (ФСБ) было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а позднее директор ведомства Александр Бортников заявил, что ими установлены стоящие за этими преступлениями лица.
Кроме того, 4 декабря МВД заявило о ликвидации «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи, который, по версии следствия, помогал совершать противоправные действия, в том числе сообщать о якобы заложенных бомбах. По данным МВД, этот оператор работал в Москве, Московской, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском крае. Они позволяли клиентам совершать звонки, подменяя номер вызывающего абонента.
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