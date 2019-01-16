Госдума поддержала закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
16 января 2019 23:50
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Проектом также предлагается обязать производителей перерегистрировать в 2019–2020 гг. предельные отпускные цены на лекарства, включённые в перечень ЖНВЛП. Согласно документу, отпускная стоимость препарата может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.
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Согласно документу, в частности, отпускная стоимость препарата может быть увеличена не чаще одного раза в год. Политика региона
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