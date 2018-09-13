Госдума поддержала введение штрафов за увольнение людей предпенсионного возраста
13 сентября 2018 17:57
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Предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей. Отдельная статья добавляется в Уголовный кодекс РФ. Она будет называться "Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".
В документе уточняется, что штраф может равняться размеру зарплаты осуждённого за полтора года, возможны также обязательные работы длительностью до 360 часов.
Предпенсионным предлагается считать возраст, когда человеку остаётся пять лет до получения страховой пенсии.
Напомним, согласно предложенному правительством и принятому Госдумой в первом чтении законопроекту о повышении пенсионного возраста, предполагается установить выход на пенсию в 63 года для женщин и в 65 — для мужчин. Однако президент РФ затем предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет.
Ожидается, что повышение пенсионного возраста увеличит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
Фото: соцсети
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