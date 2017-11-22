Я нашел ошибку
Главные новости: 
С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающего, в частности, регистрацию домашних питомцев.
Госдума поддержала наказание до 5 лет тюрьмы за насилие над животными
Мобильная приемная Губернатора Самарской области
Мобильная приемная Губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров принёс им извинения за мошеннические действия застройщиков и невнимание властей в предыдущие годы.
В Самаре проходит встреча Дмитрия Азарова с дольщиками проблемных объектов строительства
Первое блюдо незначительно подорожало, второе подешевело.
В ЦБ рассказали о динамике индексов «Оливье» и «Сельди под шубой», составленных на основе цен на ингредиенты
Суд запретил им употреблять алкоголь в течение двух лет. Такое решение в России принято впервые.
В Якутии два пьяных бизнесмена оставили 69 тысяч человек без света: они стреляли по ЛЭП
В ходе работы над планом-графиком предстоит ответить на следующие вопросы: какие все-таки механизмы будут реализованы, в какие сроки, как изменятся правила игры на рынке, кто будет нести инвестиционную ответственность – гражданин, банк или застройщик, и к
Переход от долевого строительства к проектному банковскому финансированию обсудили в Госдуме РФ
Ему незаконно была предоставлена социальная выплата в размере 1 миллиона 392 тысячи 768 рублей.
Глава села Кошки ответит перед судом за покушение на мошенничество
Вся новогодняя иллюминация безопасна в применении и экономична по энергопотреблению, что не приводит к дополнительной серьезной нагрузке на городские электрические сети.
На улицах Самары начался монтаж новогодней иллюминации
сегодня  Среда, 22 ноября, 22:05
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 59.46
0.19
EUR 69.82
0.15
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума поддержала наказание до 5 лет тюрьмы за насилие над животными

22 ноября 2017 20:46
98
С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающего, в частности, регистрацию домашних питомцев.
Как сообщает РБК, госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Но это не решит проблемы, опасаются депутаты

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать в тюрьму на срок до пяти лет за жестокое обращение с животными. ​Законопроект был поддержан всеми думскими фракциями, за него проголосовали 415 депутатов.

Соответствующие поправки к законодательству в начале ноября внесла группа депутатов во главе с Олегом Шеиным («Справедливая Россия») и Владимиром Бурматовым («Единая Россия»). Депутаты предложили за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов, наказывать вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас за совершение этого преступления (в том числе в присутствии малолетнего) грозит арест на срок до шести месяцев.

За те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору, или сопряженное с демонстрацией в СМИ (в том числе в интернете) предлагается наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Таким образом, это преступление переносится из категории небольшой тяжести в категорию средней тяжести, так как по действующей редакции самое строгое наказание за него — лишение свободы на два года.

На необходимость ужесточения наказания за жестокое обращение с животными указывал президент Владимир Путин, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. Депутаты рассчитывают в первую очередь на то, что установление пятилетнего срок лишения свободы за такие преступления будет иметь функцию превентивной меры, говорил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как заявил РБК Бурматов, средняя тяжесть преступления подразумевает, что им могут заниматься следователи, а не дознаватели, которые одновременно ведут тысячу дел и считают такие дела незначительными. «Кроме того, следствие по таким делам может быть продлено, а главное — живодер может быть помещен в СИЗО, а не как сейчас, когда он становится героем федеральных каналов», — добавил он.

При обсуждении законопроекта на пленарном заседании Шеин уточнил, что на работу цирков он повлияет «несущественно», так как в документе речь именно о садизме. Депутат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко спросил автора, не будет ли этот закон мешать демонстрации его фильма «Собачье сердце». «Не будет», — успокоил его Шеин.

Коммунист Юрий Синельщиков отметил, что авторы законопроекта «формально отреагировали на обращения граждан», так как проблема не в законодательстве, а в его применении — «дела не доходят до приговоров». Его коллега по фракции Олег Лебедев также признал, что действующая ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) сегодня не работает, так как, в частности, в МВД нет рекомендаций, как расследовать эти преступления.

Олег Нилов из «Справедливой России» сказал, что необходимо наказывать также тех, кто «выкинул котенка на мороз».

С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающего, в частности, регистрацию домашних питомцев. Депутаты, ссылаясь на необходимость проработки поправок с правительством, обещали активистам рассмотреть его этой осенью, однако этого не произошло. Как объяснял в ноябре активистам Бурматов, комитет «находится с правительством практически в ежедневном контакте», добиваясь разработки необходимых для работы этого закона подзаконных актов. Накануне рассмотрения документа в первом чтении пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заминка с рассмотрением законопроекта о защите животных произошла из-за содержащихся в его тексте предложений, делающих его труднореализуемым. По его словам, Кремлю известно о голодовке зоозащитников в поддержку законопроекта.

Законопроект «слабый», потому что в 245-ю статью вносится только ужесточение наказания, но сама статья не переписывается, а на сегодня она не работает, сказал РБК активист «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. По его словам, такие квалифицирующие признаки как хулиганские или корыстные мотивы очень сложно доказать, поэтому не заводятся уголовные дела. «Возможно кого-то этот закон и остановит, но проблема с живодерством не решится. Похоже, что этот законопроект был внесен, чтобы отвлечь внимание от основного законопроекта, за который мы голодали и который так и не был принят», — говорит зоозащитник.

Второе чтение документа назначено на 8 декабря, третье — на 13 декабря, а 15 декабря законопроект планируют рассмотреть в Совете Федерации.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 ноября 2017  20:46
С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающего, в частности, регистрацию домашних питомцев.
Госдума поддержала наказание до 5 лет тюрьмы за насилие над животными
С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с... Политика региона
96
22 ноября 2017  18:06
В ходе работы над планом-графиком предстоит ответить на следующие вопросы: какие все-таки механизмы будут реализованы, в какие сроки, как изменятся правила игры на рынке, кто будет нести инвестиционную ответственность – гражданин, банк или застройщик, и к
Переход от долевого строительства к проектному банковскому финансированию обсудили в Госдуме РФ
В ходе работы над планом-графиком предстоит ответить на следующие вопросы: какие все-таки механизмы будут реализованы, в какие сроки, как изменятся правила игры... Политика региона
110
22 ноября 2017  14:39
21 ноября на площадке областной газеты «Волжская коммуна» прошел «круглый стол», в котором приняли участие представители органов власти, крупных торговых сетей и местные товаропроизводители.
В Самаре обсудили меры повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей
21 ноября на площадке областной газеты «Волжская коммуна» прошел «круглый стол», в котором приняли участие представители органов власти,... Политика региона
111
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1888
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1314
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1215
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4676
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1651
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8534
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2387
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9616
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2773
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1098
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1369
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1725
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1615
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1350
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2975
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
В Тольятти пройдет форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы»
Общественный совет приглашает детей и их родители на консультации по вопросам правовой помощи семье
Весь список
Популярное
за сегодня

Завтра досрочно откроют после ремонта мост через Волгу, соединяющий Жигулевск и Тольятти

792

В Самаре в ДТП пострадал 13-летний подросток

706

Тольяттика за оскорбление соседки по даче заплатит штраф

572
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2757

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2317

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2212
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда