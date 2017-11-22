Госдума поддержала наказание до 5 лет тюрьмы за насилие над животными

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Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать в тюрьму на срок до пяти лет за жестокое обращение с животными. ​Законопроект был поддержан всеми думскими фракциями, за него проголосовали 415 депутатов.Соответствующие поправки к законодательству в начале ноября внесла группа депутатов во главе с Олегом Шеиным («Справедливая Россия») и Владимиром Бурматовым («Единая Россия»). Депутаты предложили за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов, наказывать вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас за совершение этого преступления (в том числе в присутствии малолетнего) грозит арест на срок до шести месяцев.За те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору, или сопряженное с демонстрацией в СМИ (в том числе в интернете) предлагается наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Таким образом, это преступление переносится из категории небольшой тяжести в категорию средней тяжести, так как по действующей редакции самое строгое наказание за него — лишение свободы на два года.На необходимость ужесточения наказания за жестокое обращение с животными указывал президент Владимир Путин, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. Депутаты рассчитывают в первую очередь на то, что установление пятилетнего срок лишения свободы за такие преступления будет иметь функцию превентивной меры, говорил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Как заявил РБК Бурматов, средняя тяжесть преступления подразумевает, что им могут заниматься следователи, а не дознаватели, которые одновременно ведут тысячу дел и считают такие дела незначительными. «Кроме того, следствие по таким делам может быть продлено, а главное — живодер может быть помещен в СИЗО, а не как сейчас, когда он становится героем федеральных каналов», — добавил он.При обсуждении законопроекта на пленарном заседании Шеин уточнил, что на работу цирков он повлияет «несущественно», так как в документе речь именно о садизме. Депутат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко спросил автора, не будет ли этот закон мешать демонстрации его фильма «Собачье сердце». «Не будет», — успокоил его Шеин.Коммунист Юрий Синельщиков отметил, что авторы законопроекта «формально отреагировали на обращения граждан», так как проблема не в законодательстве, а в его применении — «дела не доходят до приговоров». Его коллега по фракции Олег Лебедев также признал, что действующая ст. 245 УК (жестокое обращение с животными) сегодня не работает, так как, в частности, в МВД нет рекомендаций, как расследовать эти преступления.Олег Нилов из «Справедливой России» сказал, что необходимо наказывать также тех, кто «выкинул котенка на мороз».С лета у здания Госдумы акции протеста проводят зоозащитники, требующие скорейшего принятия внесенного ранее законопроекта об ответственном обращении с животными, предусматривающего, в частности, регистрацию домашних питомцев. Депутаты, ссылаясь на необходимость проработки поправок с правительством, обещали активистам рассмотреть его этой осенью, однако этого не произошло. Как объяснял в ноябре активистам Бурматов, комитет «находится с правительством практически в ежедневном контакте», добиваясь разработки необходимых для работы этого закона подзаконных актов. Накануне рассмотрения документа в первом чтении пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заминка с рассмотрением законопроекта о защите животных произошла из-за содержащихся в его тексте предложений, делающих его труднореализуемым. По его словам, Кремлю известно о голодовке зоозащитников в поддержку законопроекта.Законопроект «слабый», потому что в 245-ю статью вносится только ужесточение наказания, но сама статья не переписывается, а на сегодня она не работает, сказал РБК активист «Альянса защитников животных» Юрий Корецких. По его словам, такие квалифицирующие признаки как хулиганские или корыстные мотивы очень сложно доказать, поэтому не заводятся уголовные дела. «Возможно кого-то этот закон и остановит, но проблема с живодерством не решится. Похоже, что этот законопроект был внесен, чтобы отвлечь внимание от основного законопроекта, за который мы голодали и который так и не был принят», — говорит зоозащитник.Второе чтение документа назначено на 8 декабря, третье — на 13 декабря, а 15 декабря законопроект планируют рассмотреть в Совете Федерации.