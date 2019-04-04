Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

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Согласно прежней норме, владельцы были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их угона документом, выдаваемым органами МВД. Причем факт розыска необходимо подтверждать каждый год, поскольку транспортный налог начисляется ежегодно. При этом в случае, когда розыск прекращен, и транспортное средство не нашлось, владелец должен был снять его с регистрационного учета. Иначе налоговая служба возобновит обложение автомобиля транспортным налогом.Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано. При этом факты угона (кражи) и возврата автомобиля владельцу должны быть подтверждены документом, выдаваемым органами МВД, или сведениями, полученными налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия.Другие поправкиКроме того, закон освобождает организации от обязанности представлять декларации по транспортному и земельному налогам. По налогу на имущество организаций отменяется обязанность представлять расчеты по авансовым платежам по итогам каждого отчетного периода. Организации, состоящие на учете в качестве плательщика налога на имущество в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, смогут предоставить единую налоговую декларацию по всем своим объектам в один налоговый орган по своему выбору.Порядок расчета НДФЛ для индивидуальных предпринимателей предлагается установить исходя из фактических доходов вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого дохода. Они также освобождаются от подачи налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода (форма 4-НДФЛ). Одновременно уточняется, что предоставляемые сейчас льготы в части освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости будут предоставляться нерезидентам вне зависимости от даты его приобретения.Помимо этого, закон обязывает Пенсионный фонд РФ не позднее 10 рабочих дней со дня вступления его в силу предоставить в ФНС сведения о лицах, в отношении которых в 2018 году приняты решения о назначении или прекращении выплаты пенсии, а также о лицах, попавших в 2018 году в федеральный реестр инвалидов.