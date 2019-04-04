Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
4 апреля 2019 14:48
52
Согласно прежней норме, владельцы были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении автомобилей, находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их угона документом, выдаваемым органами МВД. Причем факт розыска необходимо подтверждать каждый год, поскольку транспортный налог начисляется ежегодно. При этом в случае, когда розыск прекращен, и транспортное средство не нашлось, владелец должен был снять его с регистрационного учета. Иначе налоговая служба возобновит обложение автомобиля транспортным налогом.
Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано. При этом факты угона (кражи) и возврата автомобиля владельцу должны быть подтверждены документом, выдаваемым органами МВД, или сведениями, полученными налоговыми органами в рамках межведомственного взаимодействия.
Другие поправки
Кроме того, закон освобождает организации от обязанности представлять декларации по транспортному и земельному налогам. По налогу на имущество организаций отменяется обязанность представлять расчеты по авансовым платежам по итогам каждого отчетного периода. Организации, состоящие на учете в качестве плательщика налога на имущество в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, смогут предоставить единую налоговую декларацию по всем своим объектам в один налоговый орган по своему выбору.
Порядок расчета НДФЛ для индивидуальных предпринимателей предлагается установить исходя из фактических доходов вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого дохода. Они также освобождаются от подачи налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода (форма 4-НДФЛ). Одновременно уточняется, что предоставляемые сейчас льготы в части освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости будут предоставляться нерезидентам вне зависимости от даты его приобретения.
Помимо этого, закон обязывает Пенсионный фонд РФ не позднее 10 рабочих дней со дня вступления его в силу предоставить в ФНС сведения о лицах, в отношении которых в 2018 году приняты решения о назначении или прекращении выплаты пенсии, а также о лицах, попавших в 2018 году в федеральный реестр инвалидов.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
4 апреля 2019 14:48
Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до... Политика региона
47
3 апреля 2019 23:35
Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных... Политика региона
253
3 апреля 2019 21:54
Губернатор Дмитрий Азаров обратился с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Политика региона
312
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1398
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1021
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1021
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
83
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
306
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4853
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4792
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
574
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
867
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
416
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1060
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1067
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2048
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2324
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1395
Мероприятия