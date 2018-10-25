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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых

25 октября 2018 21:14
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Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени.
Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. За проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против — шесть, воздержались три парламентария. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия законопроекта. РБК следил за трансляцией пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента.

Специальный режим «налог на профессиональный доход» предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги оказываются не физическим, а юридическим лицам, ставка налога составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.

Проект федерального закона о новом налоговом режиме самозанятых, а также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были внесены в Госдуму в конце сентября. Авторы законопроекта — зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

«Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию», — сказал Макаров в ходе представления законопроекта на пленарном заседании Госдумы. «Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле», ​ — добавил он. По словам Макарова, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться предложенным государством режимом, ничего не изменится. «Для них все будет продолжаться ровно так, как сейчас. А сейчас у них реальные риски — две статьи Уголовного кодекса, которые реально действуют и к [рассматриваемому] закону не имеют никакого отношения. Это занятие незаконной предпринимательской деятельностью — там есть лишение свободы, и это неуплата налогов», — подчеркнул он.

Макаров отметил, что технология, разработанная Федеральной налоговой службой для самозанятых, уникальна, аналога в мировой практике нет.

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить ​на всю страну.

Неудачные каникулы

В мае Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 31 декабря 2019 года налоговых каникул для ряда категорий самозанятых граждан — нянь, сиделок, репетиторов, домработниц. Особое налоговое предложение для них начало действовать с 2017 года. Для уведомивших ФНС о своей деятельности самозанятых устанавливалась нулевая ставка по налогам и страховым взносам. По завершении периода каникул они должны были решить, прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

По замыслу властей, такой подход должен был способствовать выходу из тени самозанятых граждан и, как следствие, улучшению собираемости налогов. Однако предложенные меры оказались невостребованными и не привели к радикальной легализации самозанятых. По данным ФНС, по состоянию на 1 сентября в налоговых органах в таком качестве зарегистрировались лишь 2149 человек. Тогда власти задумались о создании для них специального режима налогообложения.

Сопротивление без результата

Все думские партии, кроме «Единой России​», выступили против принятия специального налогового режима для самозанятых. «Экономика в стагнации, реальные доходы людей снижаются четыре года подряд, государство все больше перекладывает проблемы на плечи граждан, повышаются налоги и косвенные платежи, повысили пенсионный возраст, и в этой ситуации введение дополнительного налога просто приведет к еще одному социальному кризису», — сказал депутат от КПРФ Михаил Щапов. За разговорами о легализации самозанятых стоит обычное желание обложить дополнительными платежами еще и эту категорию граждан, добавил он.

Закон решает исключительно фискальную задачу, сказал депутат от ЛДПР Алексей Диденко. «Очевидно, что этот платеж носит характер налога. Именно поэтому фракция ЛПДР не будет [его] поддерживать», — подчеркнул он. Вместо этого ЛДПР предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять ставку НДФЛ для граждан с высокими доходами.

Фракция «Справедливой России» обратила внимание, что в законопроекте нет четкого определения термина «самозанятый». «Мы не видим мотивации, почему люди должны принимать решение о том, чтобы перейти на данный режим», — сказал депутат Олег Шеин. При этом при реализации законопроекта есть риск перетока на налоговый режим для самозанятых граждан, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей, что может привести к выпадению доходов у бюджетов органов местного самоуправления, отметил он.

Для кого разработан новый налог

Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы. Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые, решившие перейти на новый налоговый режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.

Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25-го числа), на основании полученного уведомления от налогового органа. После зачисления в бюджет налог будет распределяться в бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.​ Таким образом, федеральный бюджет доходов от нового налога не получит.

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. Предполагается, что принятие законопроекта позволит увеличить число граждан, работающих легально, и будет способствовать выполнению майского указа президента об увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.


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