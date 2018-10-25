Госдума одобрила новый налоговый режим для самозанятых
25 октября 2018 21:14
111
Специальный режим «налог на профессиональный доход» предполагает, что самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги оказываются не физическим, а юридическим лицам, ставка налога составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в размере 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.
Проект федерального закона о новом налоговом режиме самозанятых, а также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы были внесены в Госдуму в конце сентября. Авторы законопроекта — зампред Совета Федерации Евгений Бушмин, сенатор Мухарабий Ульбашев, а также группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.
«Суть данного законопроекта — это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию», — сказал Макаров в ходе представления законопроекта на пленарном заседании Госдумы. «Идея закона состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность выйти из тени и войти в правовое поле», — добавил он. По словам Макарова, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться предложенным государством режимом, ничего не изменится. «Для них все будет продолжаться ровно так, как сейчас. А сейчас у них реальные риски — две статьи Уголовного кодекса, которые реально действуют и к [рассматриваемому] закону не имеют никакого отношения. Это занятие незаконной предпринимательской деятельностью — там есть лишение свободы, и это неуплата налогов», — подчеркнул он.
Макаров отметил, что технология, разработанная Федеральной налоговой службой для самозанятых, уникальна, аналога в мировой практике нет.
Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан с 1 января 2019-го по 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить на всю страну.
Неудачные каникулы
В мае Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 31 декабря 2019 года налоговых каникул для ряда категорий самозанятых граждан — нянь, сиделок, репетиторов, домработниц. Особое налоговое предложение для них начало действовать с 2017 года. Для уведомивших ФНС о своей деятельности самозанятых устанавливалась нулевая ставка по налогам и страховым взносам. По завершении периода каникул они должны были решить, прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.
По замыслу властей, такой подход должен был способствовать выходу из тени самозанятых граждан и, как следствие, улучшению собираемости налогов. Однако предложенные меры оказались невостребованными и не привели к радикальной легализации самозанятых. По данным ФНС, по состоянию на 1 сентября в налоговых органах в таком качестве зарегистрировались лишь 2149 человек. Тогда власти задумались о создании для них специального режима налогообложения.
Сопротивление без результата
Все думские партии, кроме «Единой России», выступили против принятия специального налогового режима для самозанятых. «Экономика в стагнации, реальные доходы людей снижаются четыре года подряд, государство все больше перекладывает проблемы на плечи граждан, повышаются налоги и косвенные платежи, повысили пенсионный возраст, и в этой ситуации введение дополнительного налога просто приведет к еще одному социальному кризису», — сказал депутат от КПРФ Михаил Щапов. За разговорами о легализации самозанятых стоит обычное желание обложить дополнительными платежами еще и эту категорию граждан, добавил он.
Закон решает исключительно фискальную задачу, сказал депутат от ЛДПР Алексей Диденко. «Очевидно, что этот платеж носит характер налога. Именно поэтому фракция ЛПДР не будет [его] поддерживать», — подчеркнул он. Вместо этого ЛДПР предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять ставку НДФЛ для граждан с высокими доходами.
Фракция «Справедливой России» обратила внимание, что в законопроекте нет четкого определения термина «самозанятый». «Мы не видим мотивации, почему люди должны принимать решение о том, чтобы перейти на данный режим», — сказал депутат Олег Шеин. При этом при реализации законопроекта есть риск перетока на налоговый режим для самозанятых граждан, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей, что может привести к выпадению доходов у бюджетов органов местного самоуправления, отметил он.
Для кого разработан новый налог
Новым режимом смогут воспользоваться граждане, получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам. По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации самозанятых должна быть максимально простой и удобной — с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта на портале госуслуг без визита в налоговые органы. Данные о продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые, решившие перейти на новый налоговый режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.
Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25-го числа), на основании полученного уведомления от налогового органа. После зачисления в бюджет налог будет распределяться в бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС. Таким образом, федеральный бюджет доходов от нового налога не получит.
Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения, говорил ранее Макаров.
По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн человек. Предполагается, что принятие законопроекта позволит увеличить число граждан, работающих легально, и будет способствовать выполнению майского указа президента об увеличении численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 октября 2018 21:59
Парламентарий объяснил инициативу тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела из-за таких перемен в календаре. Политика региона
92
25 октября 2018 21:14
Ставка составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени. Политика региона
110
25 октября 2018 18:55
В Комсомольском районном суде Тольятти, где вот уже несколько месяцев рассматривается уголовное дело о хищении более 80 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот», 19... Политика региона
127
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
473
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
377
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
388
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
331
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
496
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
475
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
535
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
497
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
970
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
800
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1193
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1241
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2353
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1761
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1937
Мероприятия