Госдума обяжет охотников и спортсменов учиться снаряжать патроны

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Резник вместе с группой других депутатов предложил поправки к закону «Об оружии» еще в марте 2017 года. По действующей норме самостоятельно снаряжать патроны могут только легальные обладатели охотничьего гладкоствольного оружия. А вот для охотничьего нарезного оружия такая самодеятельность грозит уголовным наказанием за незаконное изготовление боеприпасов.Как указывал в пояснительной записке автор, необходимость поправок вызвана санкциями в отношении России, из-за которых «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию». «Наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию», — отмечал Резник, добавляя, что зачастую отечественные аналоги импортных патронов попросту отсутствуют.Ко второму чтению законопроекта поступило три поправки. По одной из них граждане, «впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, должны пройти обучение правилам безопасного снаряжения патронов к нему». Ее поддержали в правоохранительных органах, заявил РБК первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»): «Для обеспечения безопасности мы все-таки должны были поставить условия обучения тех, кто будет самостоятельно снаряжать патроны». «Но мы попытались минимизировать, чтобы это обучение было не каждые пять лет, как звучало, а один раз, при получении разрешения на оружие», — добавил он.Еще одна поправка, по словам Валеева, отложит срок вступления закона в силу на сентябрь 2018 года, вызвано это «необходимостью принятия подзаконных актов, в частности, приказов Росгвардии, которая занимается контролем за оборотом оружия, и это [перенос срока вступления] было их пожеланием». Третья поправка носит юридико-технический характер, уточнил депутат.Принятия закона давно добивались охотники и любители спортивной стрельбы, добавил Эрнест Валеев. «Это нужно для тех охотников, которые увлекаются стрельбой на дальние расстояния, скажем, любителей горной охоты, и для спортсменов», — резюмировал парламентарий.Надо вывести норму о снаряжении патронов к нарезному оружию из-под уголовной ответственности, считает и председатель исполкома Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов. «В России продается два серьезных калибра гладкоствольного длинноствольного оружия, с которыми можно охотиться и заниматься спортивной стрельбой, и самим делать к такому оружию патроны. Все составляющие для изготовления патронов к нарезному оружию также есть в продаже, но их снаряжение является уголовным преступлением, с наказанием от трех до пяти лет лишения свободы», — возмущается эксперт.