Госдума обяжет охотников и спортсменов учиться снаряжать патроны
7 февраля 2018 18:56
219
Резник вместе с группой других депутатов предложил поправки к закону «Об оружии» еще в марте 2017 года. По действующей норме самостоятельно снаряжать патроны могут только легальные обладатели охотничьего гладкоствольного оружия. А вот для охотничьего нарезного оружия такая самодеятельность грозит уголовным наказанием за незаконное изготовление боеприпасов.
Как указывал в пояснительной записке автор, необходимость поправок вызвана санкциями в отношении России, из-за которых «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию». «Наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию», — отмечал Резник, добавляя, что зачастую отечественные аналоги импортных патронов попросту отсутствуют.
Ко второму чтению законопроекта поступило три поправки. По одной из них граждане, «впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, должны пройти обучение правилам безопасного снаряжения патронов к нему». Ее поддержали в правоохранительных органах, заявил РБК первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»): «Для обеспечения безопасности мы все-таки должны были поставить условия обучения тех, кто будет самостоятельно снаряжать патроны». «Но мы попытались минимизировать, чтобы это обучение было не каждые пять лет, как звучало, а один раз, при получении разрешения на оружие», — добавил он.
Еще одна поправка, по словам Валеева, отложит срок вступления закона в силу на сентябрь 2018 года, вызвано это «необходимостью принятия подзаконных актов, в частности, приказов Росгвардии, которая занимается контролем за оборотом оружия, и это [перенос срока вступления] было их пожеланием». Третья поправка носит юридико-технический характер, уточнил депутат.
Принятия закона давно добивались охотники и любители спортивной стрельбы, добавил Эрнест Валеев. «Это нужно для тех охотников, которые увлекаются стрельбой на дальние расстояния, скажем, любителей горной охоты, и для спортсменов», — резюмировал парламентарий.
Надо вывести норму о снаряжении патронов к нарезному оружию из-под уголовной ответственности, считает и председатель исполкома Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов. «В России продается два серьезных калибра гладкоствольного длинноствольного оружия, с которыми можно охотиться и заниматься спортивной стрельбой, и самим делать к такому оружию патроны. Все составляющие для изготовления патронов к нарезному оружию также есть в продаже, но их снаряжение является уголовным преступлением, с наказанием от трех до пяти лет лишения свободы», — возмущается эксперт.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 февраля 2018 18:56
Депутаты объясняют это требованиями безопасности. Политика региона
218
7 февраля 2018 17:38
На встрече с иностранными СМИ в Москве бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что он передал... Политика региона
229
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
424
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
191
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
174
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
504
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
535
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1762
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
594
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
589
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7229
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
386
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3462
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1994
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2424
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2315
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1942
Мероприятия