Госдума 21 августа обсудит пенсионную реформу на парламентских слушаниях
4 августа 2018 22:04
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— 24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах, — пояснил Володин. — Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии.
По словам Володина, главы всех фракций поддержали его предложение провести слушания. Участие в них примут кроме депутатов представители правительства, институтов гражданского общества, а также эксперты.
Как сообщалось ранее, правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
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