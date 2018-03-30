Я нашел ошибку
Главные новости: 
Работа по ведению Системы и оптимизации трафика ведётся и будет продолжаться в дальнейшем.
Завершен первый этап пусконаладки АСУДД в Самаре
Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти инициативы будут вынесены на публичное обсуждение.
Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет
Корреспондент РБК Соколов был арестован в июле 2015 года. За несколько недель до задержания было опубликовано его расследование о хищениях при строительстве космодрома Восточный.
Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию
В 18 экономиках мужья могут юридически запретить женам работать.
В 104 странах мира существуют законодательные ограничения на продвижение женщин в бизнесе и экономике
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году К 2030 году
Это: Турция (Эрзурум), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон), Австрия( Грац и Шламдинг) и Италия (Милан и Турин).
Семь стран подали заявки на проведение Олимпиады 2026 года
Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.
В российских городах должны быть ликвидированы более 180 несанкционированных свалок к 2024 году
При этом он добавил, что «небольшие колебания» цен возможны, они связаны с повышением акцизов.
Вице-премьер Аркадий Дворкович, исключил значительный рост цен на бензин в ближайшее время
сегодня  Суббота, 31 марта, 01:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/03:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет

30 марта 2018 23:58
164
Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти инициативы будут вынесены на публичное обсуждение.
Как передает РБК, Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти инициативы будут вынесены на публичное обсуждение.

Госдепартамент предлагает обязать всех иммигрирующих в США предоставлять историю социальных сетей за последние пять лет до подачи заявления на соответствующую визу. Об этом говорится в документе (.pdf) на сайте Federal Register, который осуществляет предварительную публикацию рассматриваемых правительственными учреждениями США инициатив.

Такие требования Госдеп рассчитывает ввести в отношении претендентов на иммиграционную визу (тип документа, который может стать первым шагом для тех, кто намерен проживать на территории США постоянно. — РБК), а также в отношении тех, кто подает заявки на вид на жительство в США (грин-карта).

Кроме того, аналогичные меры отдельным документом (.pdf) Госдеп предлагает ввести в отношении тех, кто подает заявление на обычную визу (формы DS-160 и DS-156). Исключения предусматриваются для дипломатов, официальных лиц, а также для ряда категорий, например, для нуждающихся в срочном лечении пациентов, студентов по обмену, которые приезжают в страну на короткий срок, и некоторых других категорий заявителей.

Публикация этих документов ожидается 30 марта 2018 года, на общественное обсуждение инициатив отводится 60 дней.

Помимо истории социальных сетей Госдеп может затребовать историю использования иных платформ, список которых будет определять по собственному усмотрению и о которых не обязано заранее извещать, отмечается в документах.

В Белом доме рассчитывают, что эта мера окажет влияние на почти 15 млн потенциальных мигрантов в США.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
30 марта 2018  23:58
Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти инициативы будут вынесены на публичное обсуждение.
Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет
Госдеп предлагает обязать всех желающих получить визу или вид на жительство в США предоставлять историю пользования соцсетями за последние пять лет. Эти... Политика региона
156
30 марта 2018  20:13
На нем подводятся итоги прошедших выборов.
Глава региона принимает участие в заседании Регполитсовета "Единой России"
На нем подводятся итоги прошедших выборов.   Политика региона
199
30 марта 2018  20:04
На встрече стороны предметно обсудили меры пожарной безопасности, которые сегодня принимаются на объектах массового пребывания людей.
Дмитрий Азаров обсудил с областным начальником МЧС и прокурором области вопросы пожарной безопасности в ТЦ
На встрече стороны предметно обсудили меры пожарной безопасности, которые сегодня принимаются на объектах массового пребывания людей. Политика региона
188
Весь список
Выборы 2018
23 марта 2018  12:21
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
306
23 марта 2018  11:49
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. Выборы 2018
306
23 марта 2018  10:49
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Советник губернатора Самарской области отмечает, что прошедшие выборы оказались на порядок приличнее многих предыдущих кампаний. Выборы 2018
295
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1354
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
815
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
740
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1584
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
924
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1025
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1616
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
955
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4236
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2404
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2875
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2754
Весь список

Мероприятия
1 апреля в Самаре состоится спортивный фестиваль "Дружба народов"
В областной библиотеке открылась выставка «Два века Петипа. История русского балета»
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Завершен первый этап пусконаладки АСУДД в Самаре

99

Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет

71

Журналиста РБК Александра Соколова этапировали в колонию

70
за неделю

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1535

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

1332

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1260
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда