Госдеп предложил обязать мигрантов раскрывать историю соцсетей за 5 лет
30 марта 2018 23:58
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Госдепартамент предлагает обязать всех иммигрирующих в США предоставлять историю социальных сетей за последние пять лет до подачи заявления на соответствующую визу. Об этом говорится в документе (.pdf) на сайте Federal Register, который осуществляет предварительную публикацию рассматриваемых правительственными учреждениями США инициатив.
Такие требования Госдеп рассчитывает ввести в отношении претендентов на иммиграционную визу (тип документа, который может стать первым шагом для тех, кто намерен проживать на территории США постоянно. — РБК), а также в отношении тех, кто подает заявки на вид на жительство в США (грин-карта).
Кроме того, аналогичные меры отдельным документом (.pdf) Госдеп предлагает ввести в отношении тех, кто подает заявление на обычную визу (формы DS-160 и DS-156). Исключения предусматриваются для дипломатов, официальных лиц, а также для ряда категорий, например, для нуждающихся в срочном лечении пациентов, студентов по обмену, которые приезжают в страну на короткий срок, и некоторых других категорий заявителей.
Публикация этих документов ожидается 30 марта 2018 года, на общественное обсуждение инициатив отводится 60 дней.
Помимо истории социальных сетей Госдеп может затребовать историю использования иных платформ, список которых будет определять по собственному усмотрению и о которых не обязано заранее извещать, отмечается в документах.
В Белом доме рассчитывают, что эта мера окажет влияние на почти 15 млн потенциальных мигрантов в США.
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