Голикова заявила, что формула расчёта пенсий будет модернизирована с 2025 года
1 октября 2018 23:57
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Она отметила, с начала следующего года и до 2025-го в законе уже фиксируется стоимость пенсионного коэффициента. Это даёт возможность посчитать, как пенсия будет повышаться.
— Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас, — рассказала вице-премьер.
Он добавила, что, проще говоря, это будут два этапа модернизации пенсионной системы, итогом которой будет "отказ от той методологии расчёта, которая действовала ранее". Следующим этапом станет "новая трансформация этой системы".
Фото: соцсети
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