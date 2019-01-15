Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России
15 января 2019 17:57
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«В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума», — сказала Голикова.
Вице-премьер напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение, на период экономической стабилизации. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения.
«Для того чтобы не совершать в этом направлении революций, не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной в указе задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки. Собственно, для этого сейчас в рамках Министерства труда совместно с социальными партнерами, парламентом создана соответствующая рабочая группа по пересмотру этих подходов. Мы ожидаем результаты [работы] этой группы в 2020 году», — отметила Голикова.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Ранее Голикова говорила, что действующие меры пока не дают возможности добиться сокращения числа бедных в два раза, поэтому в 2019 году социальный блок правительства представит дополнительные меры поддержки граждан.
Чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью, Минтруд в ноябре прошлого года выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов. Предполагается, что эксперимент поможет выявить семьи с низкими доходами и выстроить для них траектории выхода из бедности. В проекте поучаствуют Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.
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