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Голикова пообещала рост пенсий на 12 тысяч рублей в следующем году

16 июня 2018 19:54
В связи с повышением пенсионного возраста в будущем году выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 1 тыс. руб. в месяц, заявила Татьяна Голикова. Рост связан с повышением пенсионного возраста, объяснила она.
Средства, полученные от повышения пенсионного возраста, будут в том числе направлены на повышение пенсий. Об этом заявила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Белом доме вице-премьер Татьяна Голикова, передает РБК.

«Мы предполагаем, что все средства, которые будут получены от повышения страховых взносов (увеличения объема уплачиваемых работодателями пенсионных взносов. — РБК) и повышения пенсионного возраста по всей перспективе действия этого законопроекта как в рамках переходного периода, так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», — заявила Голикова, выступая на РТК.

Исходя из оценок правительства, пенсии для нынешних пенсионеров буду расти на 1 тыс. руб. каждый месяц будущего года. «Сейчас в рамках того проекта прогноза социально-экономического развития, который мы имеем по состоянию на май месяц, среднее ежемесячное увеличение пенсий ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб.», — сообщила вице-премьер.

Таким образом, неработающие пенсионеры в 2019 году в зависимости от стажа и уплаченных страховых взносов получат дополнительный годовой пенсионный доход в 12 тыс. рублей., подчеркнула вице-премьер.

«Это означает, что приблизительно каждый пенсионер, — естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, который он уплачивал в пенсионную систему, — получит по 12 тыс. в год в 2019 году», — сказала Голикова.

Как позже пояснили в Минтруде, повышение пенсий в среднем на 1 тыс. руб. с 2019 года не коснется работающих пенсионеров. ​В ведомстве отметили, что повышение ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1000 рублей со следующего года планируется производить через индексацию пенсий. «Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров», — сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

Затем средства, полученные от повышения страховых взносов и повышения пенсионного возраста, будут индексироваться и ежегодно «включаться в базу пенсионного обеспечения» для последующего увеличения пенсий уже для пенсионеров, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте, заключила вице-премьер.

По данным Пенсионного фонда России, в 2016 году увеличение пенсий составило 399 руб., в 2017 году — 524 руб., в 2018 году — 481 руб. Средняя пенсия по старости на 1 января 2016 года составляла 12,8 тыс. руб., на тот же день 2017 года — 18,2 тыс. руб., 2018 года — 14,2 тыс. руб.

Правительство собирается начать повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Для мужчин возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году.


Фото: РБК





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Комментарии



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16 июня 2018  19:54
В связи с повышением пенсионного возраста в будущем году выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 1 тыс. руб. в месяц, заявила Татьяна Голикова. Рост связан с повышением пенсионного возраста, объяснила она.
Голикова пообещала рост пенсий на 12 тысяч рублей в следующем году
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