Главного архитектора Самары Алексея Самарцева может сменить на посту руководитель «Проектной мастерской «Рекон» Игорь Галахов
25 июня 2018 17:11
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Как сообщил «СО» ряд источников, этот вопрос почти решен.
Подробнее читайте в новом номере «Самарского Обозрения», вышедшем сегодня.
Фото: rs63.ru
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