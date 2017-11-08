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Главе Тольятти Анташеву готовят отставку?

8 ноября 2017 10:30
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Главе Тольятти Анташеву готовят отставку? Ставленника бывшего губернатора Николая Меркушкина вызвали в прокуратуру.
Ставленника бывшего губернатора Николая Меркушкина вызвали в прокуратуру.

  Первая информация о том, что главу Тольятти Сергея Анташева вызвали в прокуратуру, появилась в блоге депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. В прокуратуре Тольятти ИА REGNUM не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако история с Анташевым один в один напоминает отставку главы Самары Олега Фурсова. Политическая подоплека увольнения самарского градоначальника началась также с прокуратуры, которая «внезапно» обнаружила «аффилированность» Фурсова к коммерческим структурам.

Информация из источников по поводу Анташева такая. 3 ноября его вызвал прокурор автограда Альберт Москалев для составления в отношении него протокола об административном правонарушении. Причем не его доверенное лицо, а лично мэра. И повод, вроде бы, пустяковый — нарушил сроки выдачи разрешения предпринимателю на продление срока действия документа на право организации розничного рынка на 5 лет. Источники обращают внимание на то, что мэров в прокуратуру просто так не вызывают, тем более из-за такой ерунды. Поэтому проводится аналогия с увольнением главы Самары Олегом Фурсовым, которому предшествовал «наезд» прокуратуры по такому «мелкому вопросу, как то, что глава Самары не сложил учредительство в неком НКО», отмечает депутат Матвеев.

Любопытно в этой истории и то, что для надзорного ведомства информация о вызове Анташева к прокурору — позитивная, поскольку волокита с обращениями в органы муниципальной власти уже стала притчей во языцех. Отметим, что врио губернатора Дмитрий Азаров сразу после своего назначения на этот пост раскритиковал чиновничьи препоны по решению вопросов представителей бизнеса, от которых зависят поступления в казну.

«Другое дело, что за историей с Анашевым может быть и второе дно. На самом деле, с чего бы вдруг его лично в прокуратуру вызывать? В мэрии Тольятти все напряглись», — говорит источник.

В ответе прокуратуры Тольятти предпринимателю, который пожаловался на нарушение мэрией Самары федеральных и городских законов, говорится, что проведена проверка сроков предоставления муниципальной услуги «Выдача (продление, переоформление) разрешения на право организации розничного рынка». Надзорный орган подтверждает наличие нарушения:

«В действиях должностного лица — главы Тольятти Анташева С.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения — нарушения предоставления муниципальной услуги с нарушением установленных сроков. На основании этого Анташев был приглашен в прокуратуру (а не его представитель с доверенностью)», — указано в документе.

Депутат Матвеев ранее отмечал ИА REGNUM, что бывший самарский губернатор Николай Меркушкин убрал последнего всенародно избранного мэра Тольятти Сергея Андреева, а его пост отдал уроженцу Саранска Анташеву, который был представлен как крепкий хозяйственник.

Напомним, 11 апреля этого года решением Тольяттинской городской думы Анташев был избран главой Тольятти. Вскоре разразился первый скандал. По инициативе нового градоначальника 24 мая депутаты утвердили изменения в положение о денежном вознаграждении депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих деятельность на постоянной основе. На основании этого документа, жалование главы Тольятти было увеличено в два раза — до 210 тыс. рублей в месяц.

Эксперты также обращают внимание на то, что Анташев в 2016 — 2017 году возглавлял самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В самарском истеблишменте прошла информация о том, что назначение главой города грозило Анташеву потерей бонуса от руководства филиала коммерческой структуры в размере около нескольких миллионов рублей. Якобы, этот бонус Анташев все-таки получил, но уже будучи в кресле мэра, что является нарушением законодательства. Предполагается, что прокуратура «подняла» именно эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат гордумы Тольятти Максим Гусейнов опубликовал результаты проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) исполнения мэрией автограда программы благоустройства. В частности, указывается, что «городская администрация неправомерно заплатила по контрактам на благоустройство несколько миллионов рублей, потому что принимала работы, не соответствующие смете и техническому заданию».



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Комментарии



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