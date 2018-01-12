Главе Самары подано уведомление о проведении 27 января в Самаре митинга за полный возврат льгот пенсионерам

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Цель акции: митинг в поддержку кандидата в президенты РФ П.Н. Грудинина, ознакомление жителей Октябрьского района Самары с требованиями возврата льгот и защиты прав пенсионеров и ветеранов и возрождения завода ЗИМ.Места проведения:1. Площадка между ДК «Звезда» и ТЦ «Захар» (бывший корпус ЗИМ) на улице Ново-Садовая, 106к155 или тротуар2. Ступени у здания Областной научной библиотеки (проспекта Ленина, 14а) со стороны проспекта Ленина.Дата проведения 27 января 2018 года, начало в 11:00, окончание 15:00. Предполагаемое количество участников 600 человек. Организатор митинга депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.