Глава региона принимает участие в заседании Регполитсовета "Единой России"
30 марта 2018 20:13
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Дмитрий Азаров отметил: "Возросший уровень поддержки и доверия действующему Президенту достигнут, в первую очередь, благодаря его многолетней работе на благо России и ее граждан", сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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