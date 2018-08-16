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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава региона Дмитрий Азаров в Москве обсудил с руководством ГК «Русагро» реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК

16 августа 2018 14:36
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Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний.
В ходе рабочей командировки в Москву Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с Вадимом Мошковичем, председателем совета директоров ГК «Русагро». В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере АПК и реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов.

«Русагро» рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов дойного стада каждая, способного перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. Открытие только одной такой фермы даст порядка 100 новых рабочих мест, а для сельских муниципалитетов это ощутимые цифры. Планируется, что комплекс будет
производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры.

Впервые договоренности о сотрудничестве между Правительством региона и ГК «Русагро» были достигнуты в ходе Петербуржского международного экономического форума в мае этого года. Тогда в ходе встречи с Дмитрием Азаровым Вадим Мошкович назвал Самарскую область одним из ключевых регионов для работы компании в сфере АПК. В течение последних месяцев по поручению Главы региона проведена системная работа по подбору площадок для размещения комплекса, подготовке необходимой документации. Сегодня стороны близки к запуску проекта.

«К сожалению, регион только на 50 процентов обеспечен собственным молоком и мясом. Поэтому мы активно занимаемся привлечением инвестиций в сфере животноводства в Самарской области», - подчеркнул по итогам встречи Дмитрий Азаров, отметив важность сопровождения проекта ГК «Русагро» со стороны Правительства области на всех стадиях.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний. Это позитивно отразится как на производственных показателях, так и на налоговых отчислениях в бюджет региона.

Напомним, задачу по привлечению инвестиций, в том числе, в сектор АПК, Глава региона обозначил одним из приоритетов в работе регионального Правительства с первых дней в должности. Системная работа по повышению инвестпривлекательности региона, снижению административных барьеров, созданию благоприятных условий для инвесторов уже дала результаты: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ 2018 года Самарская область поднялась сразу на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
16 августа 2018  14:36
Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний.
Глава региона Дмитрий Азаров в Москве обсудил с руководством ГК «Русагро» реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК
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