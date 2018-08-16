Глава региона Дмитрий Азаров в Москве обсудил с руководством ГК «Русагро» реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК
16 августа 2018 14:36
121
«Русагро» рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов дойного стада каждая, способного перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. Открытие только одной такой фермы даст порядка 100 новых рабочих мест, а для сельских муниципалитетов это ощутимые цифры. Планируется, что комплекс будет
производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры.
Впервые договоренности о сотрудничестве между Правительством региона и ГК «Русагро» были достигнуты в ходе Петербуржского международного экономического форума в мае этого года. Тогда в ходе встречи с Дмитрием Азаровым Вадим Мошкович назвал Самарскую область одним из ключевых регионов для работы компании в сфере АПК. В течение последних месяцев по поручению Главы региона проведена системная работа по подбору площадок для размещения комплекса, подготовке необходимой документации. Сегодня стороны близки к запуску проекта.
«К сожалению, регион только на 50 процентов обеспечен собственным молоком и мясом. Поэтому мы активно занимаемся привлечением инвестиций в сфере животноводства в Самарской области», - подчеркнул по итогам встречи Дмитрий Азаров, отметив важность сопровождения проекта ГК «Русагро» со стороны Правительства области на всех стадиях.
Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний. Это позитивно отразится как на производственных показателях, так и на налоговых отчислениях в бюджет региона.
Напомним, задачу по привлечению инвестиций, в том числе, в сектор АПК, Глава региона обозначил одним из приоритетов в работе регионального Правительства с первых дней в должности. Системная работа по повышению инвестпривлекательности региона, снижению административных барьеров, созданию благоприятных условий для инвесторов уже дала результаты: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ 2018 года Самарская область поднялась сразу на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 августа 2018 14:36
Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний. Политика региона
120
15 августа 2018 22:30
Во время беседы обсуждались важнейшие вопросы, которые касаются социально-экономического развития отдельных территорий, городов и всего региона в целом. Политика региона
498
15 августа 2018 21:12
Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам поддержки традиционных духовно-нравственных ценностей общества. Политика региона
337
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
270
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
289
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
770
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
488
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1028
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
791
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1410
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1191
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1223
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
592
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
420
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1790
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1796
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3446
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2560
Мероприятия