Глава региона Дмитрий Азаров в Москве обсудил с руководством ГК «Русагро» реализацию крупного инвестпроекта в сфере АПК

121

«Русагро» рассматривает возможность строительства в Самарской области высокотехнологичного современного комплекса из восьми ферм на пять тысяч голов дойного стада каждая, способного перерабатывать 1 тыс. тонн молока в сутки. Открытие только одной такой фермы даст порядка 100 новых рабочих мест, а для сельских муниципалитетов это ощутимые цифры. Планируется, что комплекс будетпроизводить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры.Впервые договоренности о сотрудничестве между Правительством региона и ГК «Русагро» были достигнуты в ходе Петербуржского международного экономического форума в мае этого года. Тогда в ходе встречи сназвал Самарскую область одним из ключевых регионов для работы компании в сфере АПК. В течение последних месяцев по поручению Главы региона проведена системная работа по подбору площадок для размещения комплекса, подготовке необходимой документации. Сегодня стороны близки к запуску проекта.«К сожалению, регион только на 50 процентов обеспечен собственным молоком и мясом. Поэтому мы активно занимаемся привлечением инвестиций в сфере животноводства в Самарской области», - подчеркнул по итогам встречи Дмитрий Азаров, отметив важность сопровождения проекта ГК «Русагро» со стороны Правительства области на всех стадиях.Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об увеличении мощностей Безенчукского маслоэкстракционного завода, принадлежащего группе компаний. Это позитивно отразится как на производственных показателях, так и на налоговых отчислениях в бюджет региона.Напомним, задачу по привлечению инвестиций, в том числе, в сектор АПК, Глава региона обозначил одним из приоритетов в работе регионального Правительства с первых дней в должности. Системная работа по повышению инвестпривлекательности региона, снижению административных барьеров, созданию благоприятных условий для инвесторов уже дала результаты: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ 2018 года Самарская область поднялась сразу на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране, передает пресс-служба облправительства.